MASS (MASS) reaalajas hind on $ 0.0008161. Viimase 24 tunni jooksul MASS kaubeldud madalaim $ 0.0006638 ja kõrgeim $ 0.0010663 näitab aktiivset turu volatiivsust. MASSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.89772986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000402891381281833.
Lüliajalise tootluse osas on MASS muutunud -2.83% viimase tunni jooksul, -3.30% 24 tunni vältel +387.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MASS (MASS) – turuteave
No.2913
$ 80.00K
$ 80.00K$ 80.00K
$ 63.34K
$ 63.34K$ 63.34K
$ 168.47K
$ 168.47K$ 168.47K
98.03M
98.03M 98.03M
206,438,400
206,438,400 206,438,400
98,026,147.05229937
98,026,147.05229937 98,026,147.05229937
47.48%
MASS
MASS praegune turukapitalisatsioon on $ 80.00K$ 63.34K 24 tunnise kauplemismahuga. MASS ringlev varu on 98.03M, mille koguvaru on 98026147.05229937. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.47K.
MASS (MASS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MASS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000027938
-3.30%
30 päeva
$ +0.0004938
+153.21%
60 päeva
$ +0.0005142
+170.32%
90 päeva
$ +0.000484
+145.73%
MASS Hinnamuutus täna
Täna registreeris MASS muutuse $ -0.000027938 (-3.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MASS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0004938 (+153.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MASS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MASS $ +0.0005142 (+170.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MASS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000484 (+145.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MASS (MASS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.
MASS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MASS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MASS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MASS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MASS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MASS hinna ennustus (USD)
Kui palju on MASS (MASS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MASS (MASS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MASS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MASS (MASS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MASS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MASS (MASS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MASS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MASS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.