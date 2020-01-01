LBRY Credits (LBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LBRY Credits (LBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LBRY Credits (LBC) teave LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Ametlik veebisait: https://lbry.com/ Valge raamat: https://lbry.tech Plokiahela Explorer: https://explorer.lbry.com Ostke LBC kohe!

LBRY Credits (LBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LBRY Credits (LBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Koguvaru: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Ringlev varu: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Praegune hind: $ 0.002276 $ 0.002276 $ 0.002276 Lisateave LBRY Credits (LBC) hinna kohta

LBRY Credits (LBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LBRY Credits (LBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LBC tokeni tokenoomikat, avastage LBC tokeni reaalajas hinda!

LBRY Credits (LBC) hinna ajalugu LBC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LBC hinna ajalugu kohe!

LBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LBC võiks suunduda? Meie LBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LBC tokeni hinna ennustust kohe!

