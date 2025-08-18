LBRY Credits (LBC) reaalajas hind on $ 0.002025. Viimase 24 tunni jooksul LBC kaubeldud madalaim $ 0.001683 ja kõrgeim $ 0.002097 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.503999948501587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000661263114846245.
Lüliajalise tootluse osas on LBC muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +20.32% 24 tunni vältel +60.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LBRY Credits (LBC) – turuteave
$ 1.32M
$ 5.22K
$ 2.19M
654.24M
1,083,202,000
767,800,721
60.39%
LBC
LBRY Credits praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M$ 5.22K 24 tunnise kauplemismahuga. LBC ringlev varu on 654.24M, mille koguvaru on 767800721. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.19M.
LBRY Credits (LBC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LBRY Credits tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00034199
+20.32%
30 päeva
$ +0.000904
+80.64%
60 päeva
$ +0.000918
+82.92%
90 päeva
$ -0.000745
-26.90%
LBRY Credits Hinnamuutus täna
Täna registreeris LBC muutuse $ +0.00034199 (+20.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LBRY Credits 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000904 (+80.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LBRY Credits 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBC $ +0.000918 (+82.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LBRY Credits 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000745 (-26.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LBRY Credits (LBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.
LBRY Credits hinna ennustus (USD)
Kui palju on LBRY Credits (LBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LBRY Credits (LBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LBRY Credits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LBRY Credits (LBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
