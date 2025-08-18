Rohkem infot LBC

LBRY Credits logo

LBRY Credits hind(LBC)

1 LBC/USD reaalajas hind:

LBRY Credits (LBC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:44 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.22%

+20.32%

+60.45%

+60.45%

LBRY Credits (LBC) reaalajas hind on $ 0.002025. Viimase 24 tunni jooksul LBC kaubeldud madalaim $ 0.001683 ja kõrgeim $ 0.002097 näitab aktiivset turu volatiivsust. LBCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.503999948501587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000661263114846245.

Lüliajalise tootluse osas on LBC muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +20.32% 24 tunni vältel +60.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LBRY Credits (LBC) – turuteave

No.2081

60.39%

LBC

LBRY Credits praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M $ 5.22K 24 tunnise kauplemismahuga. LBC ringlev varu on 654.24M, mille koguvaru on 767800721. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.19M.

LBRY Credits (LBC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LBRY Credits tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00034199+20.32%
30 päeva$ +0.000904+80.64%
60 päeva$ +0.000918+82.92%
90 päeva$ -0.000745-26.90%
LBRY Credits Hinnamuutus täna

Täna registreeris LBC muutuse $ +0.00034199 (+20.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LBRY Credits 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000904 (+80.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LBRY Credits 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LBC $ +0.000918 (+82.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LBRY Credits 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000745 (-26.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LBRY Credits (LBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LBRY Credits hinnaajaloo lehte.

Mis on LBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LBRY Credits investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LBC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LBRY Credits kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LBRY Credits ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LBRY Credits hinna ennustus (USD)

Kui palju on LBRY Credits (LBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LBRY Credits (LBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LBRY Credits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LBRY Credits hinna ennustust kohe!

LBRY Credits (LBC) tokenoomika

LBRY Credits (LBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LBRY Credits (LBC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LBRY Credits osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LBRY Credits osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LBC kohalike valuutade suhtes

1 LBRY Credits(LBC)/VND
53.287875
1 LBRY Credits(LBC)/AUD
A$0.00309825
1 LBRY Credits(LBC)/GBP
0.00147825
1 LBRY Credits(LBC)/EUR
0.00172125
1 LBRY Credits(LBC)/USD
$0.002025
1 LBRY Credits(LBC)/MYR
RM0.00852525
1 LBRY Credits(LBC)/TRY
0.08259975
1 LBRY Credits(LBC)/JPY
¥0.297675
1 LBRY Credits(LBC)/ARS
ARS$2.62644525
1 LBRY Credits(LBC)/RUB
0.1613925
1 LBRY Credits(LBC)/INR
0.17720775
1 LBRY Credits(LBC)/IDR
Rp32.66128575
1 LBRY Credits(LBC)/KRW
2.812482
1 LBRY Credits(LBC)/PHP
0.11451375
1 LBRY Credits(LBC)/EGP
￡E.0.09770625
1 LBRY Credits(LBC)/BRL
R$0.010935
1 LBRY Credits(LBC)/CAD
C$0.0027945
1 LBRY Credits(LBC)/BDT
0.245916
1 LBRY Credits(LBC)/NGN
3.1058235
1 LBRY Credits(LBC)/UAH
0.08345025
1 LBRY Credits(LBC)/VES
Bs0.273375
1 LBRY Credits(LBC)/CLP
$1.9521
1 LBRY Credits(LBC)/PKR
Rs0.573642
1 LBRY Credits(LBC)/KZT
1.09635525
1 LBRY Credits(LBC)/THB
฿0.0655695
1 LBRY Credits(LBC)/TWD
NT$0.06081075
1 LBRY Credits(LBC)/AED
د.إ0.00743175
1 LBRY Credits(LBC)/CHF
Fr0.00162
1 LBRY Credits(LBC)/HKD
HK$0.0158355
1 LBRY Credits(LBC)/AMD
֏0.7740765
1 LBRY Credits(LBC)/MAD
.د.م0.01820475
1 LBRY Credits(LBC)/MXN
$0.03792825
1 LBRY Credits(LBC)/PLN
0.00735075
1 LBRY Credits(LBC)/RON
лв0.008748
1 LBRY Credits(LBC)/SEK
kr0.0193185
1 LBRY Credits(LBC)/BGN
лв0.00338175
1 LBRY Credits(LBC)/HUF
Ft0.68364
1 LBRY Credits(LBC)/CZK
0.042363
1 LBRY Credits(LBC)/KWD
د.ك0.000617625
1 LBRY Credits(LBC)/ILS
0.00682425
1 LBRY Credits(LBC)/NOK
kr0.020574
1 LBRY Credits(LBC)/NZD
$0.003402

LBRY Credits ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LBRY Credits võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LBRY Credits ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LBRY Credits kohta

Kui palju on LBRY Credits (LBC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LBC hind USD on 0.002025 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LBC/USD hind?
Praegune hind LBC/USD on $ 0.002025. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LBRY Credits turukapitalisatsioon?
LBC turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LBC ringlev varu?
LBC ringlev varu on 654.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LBC (ATH) hind?
LBC saavutab ATH hinna summas 2.503999948501587 USD.
Mis oli kõigi aegade LBC madalaim (ATL) hind?
LBC nägi ATL hinda summas 0.000661263114846245 USD.
Milline on LBC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LBC kauplemismaht on $ 5.22K USD.
Kas LBC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LBC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LBC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

