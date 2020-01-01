Laika (LAIKAL2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Laika (LAIKAL2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Laika (LAIKAL2) teave Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Ametlik veebisait: https://laikachain.dog/ Valge raamat: https://litepaper.laikachain.dog/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Ostke LAIKAL2 kohe!

Laika (LAIKAL2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Laika (LAIKAL2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.21M $ 16.21M $ 16.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Kõigi aegade madalaim: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Praegune hind: $ 0.16208 $ 0.16208 $ 0.16208 Lisateave Laika (LAIKAL2) hinna kohta

Laika (LAIKAL2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Laika (LAIKAL2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAIKAL2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAIKAL2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAIKAL2 tokeni tokenoomikat, avastage LAIKAL2 tokeni reaalajas hinda!

Laika (LAIKAL2) hinna ajalugu LAIKAL2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LAIKAL2 hinna ajalugu kohe!

LAIKAL2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAIKAL2 võiks suunduda? Meie LAIKAL2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAIKAL2 tokeni hinna ennustust kohe!

