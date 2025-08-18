Rohkem infot LAIKAL2

LAIKAL2 Hinnainfo

LAIKAL2 Valge raamat

LAIKAL2 Ametlik veebisait

LAIKAL2 Tokenoomika

LAIKAL2 Hinnaprognoos

LAIKAL2 Ajalugu

LAIKAL2 – ostujuhend

LAIKAL2-usaldusraha valuutakonverter

LAIKAL2 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Laika logo

Laika hind(LAIKAL2)

1 LAIKAL2/USD reaalajas hind:

$0.20477
$0.20477$0.20477
+4.95%1D
USD
Laika (LAIKAL2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:21 (UTC+8)

Laika (LAIKAL2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13916
$ 0.13916$ 0.13916
24 h madal
$ 0.2367
$ 0.2367$ 0.2367
24 h kõrge

$ 0.13916
$ 0.13916$ 0.13916

$ 0.2367
$ 0.2367$ 0.2367

$ 2.404704208086735
$ 2.404704208086735$ 2.404704208086735

$ 0.030880648400825817
$ 0.030880648400825817$ 0.030880648400825817

+1.37%

+4.95%

+54.43%

+54.43%

Laika (LAIKAL2) reaalajas hind on $ 0.20477. Viimase 24 tunni jooksul LAIKAL2 kaubeldud madalaim $ 0.13916 ja kõrgeim $ 0.2367 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAIKAL2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.404704208086735 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030880648400825817.

Lüliajalise tootluse osas on LAIKAL2 muutunud +1.37% viimase tunni jooksul, +4.95% 24 tunni vältel +54.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Laika (LAIKAL2) – turuteave

No.3937

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 273.06K
$ 273.06K$ 273.06K

$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Laika praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 273.06K 24 tunnise kauplemismahuga. LAIKAL2 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.48M.

Laika (LAIKAL2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Laika tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.009658+4.95%
30 päeva$ +0.10854+112.79%
60 päeva$ +0.16701+442.29%
90 päeva$ +0.13438+190.90%
Laika Hinnamuutus täna

Täna registreeris LAIKAL2 muutuse $ +0.009658 (+4.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Laika 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.10854 (+112.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Laika 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LAIKAL2 $ +0.16701 (+442.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Laika 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13438 (+190.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Laika (LAIKAL2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Laika hinnaajaloo lehte.

Mis on Laika (LAIKAL2)

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Laika on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laika investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LAIKAL2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Laika kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laika ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Laika hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laika (LAIKAL2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laika (LAIKAL2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laika nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Laika hinna ennustust kohe!

Laika (LAIKAL2) tokenoomika

Laika (LAIKAL2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAIKAL2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Laika (LAIKAL2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Laika osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laika osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LAIKAL2 kohalike valuutade suhtes

1 Laika(LAIKAL2)/VND
5,388.52255
1 Laika(LAIKAL2)/AUD
A$0.3112504
1 Laika(LAIKAL2)/GBP
0.1494821
1 Laika(LAIKAL2)/EUR
0.1740545
1 Laika(LAIKAL2)/USD
$0.20477
1 Laika(LAIKAL2)/MYR
RM0.8620817
1 Laika(LAIKAL2)/TRY
8.3525683
1 Laika(LAIKAL2)/JPY
¥30.10119
1 Laika(LAIKAL2)/ARS
ARS$265.5887377
1 Laika(LAIKAL2)/RUB
16.3222167
1 Laika(LAIKAL2)/INR
17.9194227
1 Laika(LAIKAL2)/IDR
Rp3,302.7414731
1 Laika(LAIKAL2)/KRW
284.4009576
1 Laika(LAIKAL2)/PHP
11.5797435
1 Laika(LAIKAL2)/EGP
￡E.9.8822002
1 Laika(LAIKAL2)/BRL
R$1.105758
1 Laika(LAIKAL2)/CAD
C$0.2825826
1 Laika(LAIKAL2)/BDT
24.8672688
1 Laika(LAIKAL2)/NGN
314.0639398
1 Laika(LAIKAL2)/UAH
8.4385717
1 Laika(LAIKAL2)/VES
Bs27.64395
1 Laika(LAIKAL2)/CLP
$197.39828
1 Laika(LAIKAL2)/PKR
Rs58.0072456
1 Laika(LAIKAL2)/KZT
110.8645257
1 Laika(LAIKAL2)/THB
฿6.6325003
1 Laika(LAIKAL2)/TWD
NT$6.1492431
1 Laika(LAIKAL2)/AED
د.إ0.7515059
1 Laika(LAIKAL2)/CHF
Fr0.163816
1 Laika(LAIKAL2)/HKD
HK$1.6013014
1 Laika(LAIKAL2)/AMD
֏78.2753802
1 Laika(LAIKAL2)/MAD
.د.م1.8408823
1 Laika(LAIKAL2)/MXN
$3.8640099
1 Laika(LAIKAL2)/PLN
0.7453628
1 Laika(LAIKAL2)/RON
лв0.8846064
1 Laika(LAIKAL2)/SEK
kr1.9555535
1 Laika(LAIKAL2)/BGN
лв0.3419659
1 Laika(LAIKAL2)/HUF
Ft69.130352
1 Laika(LAIKAL2)/CZK
4.279693
1 Laika(LAIKAL2)/KWD
د.ك0.06245485
1 Laika(LAIKAL2)/ILS
0.6900749
1 Laika(LAIKAL2)/NOK
kr2.0866063
1 Laika(LAIKAL2)/NZD
$0.3440136

Laika ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Laika võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Laika ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laika kohta

Kui palju on Laika (LAIKAL2) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAIKAL2 hind USD on 0.20477 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAIKAL2/USD hind?
Praegune hind LAIKAL2/USD on $ 0.20477. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Laika turukapitalisatsioon?
LAIKAL2 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAIKAL2 ringlev varu?
LAIKAL2 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAIKAL2 (ATH) hind?
LAIKAL2 saavutab ATH hinna summas 2.404704208086735 USD.
Mis oli kõigi aegade LAIKAL2 madalaim (ATL) hind?
LAIKAL2 nägi ATL hinda summas 0.030880648400825817 USD.
Milline on LAIKAL2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAIKAL2 kauplemismaht on $ 273.06K USD.
Kas LAIKAL2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAIKAL2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAIKAL2 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:21 (UTC+8)

Laika (LAIKAL2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LAIKAL2/USD kalkulaator

Summa

LAIKAL2
LAIKAL2
USD
USD

1 LAIKAL2 = 0.20477 USD

Kauplemine: LAIKAL2

LAIKAL2USDT
$0.20477
$0.20477$0.20477
+4.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu