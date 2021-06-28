KishuInu (KISHU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KishuInu (KISHU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KishuInu (KISHU) teave Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Ametlik veebisait: https://kishu.finance/ Valge raamat: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Ostke KISHU kohe!

KishuInu (KISHU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KishuInu (KISHU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Koguvaru: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Ringlev varu: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.51M $ 58.51M $ 58.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00000000005851 $ 0.00000000005851 $ 0.00000000005851 Lisateave KishuInu (KISHU) hinna kohta

KishuInu (KISHU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KishuInu (KISHU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KISHU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KISHU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KISHU tokeni tokenoomikat, avastage KISHU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KISHU Kas olete huvitatud KishuInu (KISHU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KISHU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KISHU MEXC-ist osta!

KishuInu (KISHU) hinna ajalugu KISHU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KISHU hinna ajalugu kohe!

KISHU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KISHU võiks suunduda? Meie KISHU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KISHU tokeni hinna ennustust kohe!

