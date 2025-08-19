Rohkem infot KDOE

KDOE Hinnainfo

KDOE Valge raamat

KDOE Ametlik veebisait

KDOE Tokenoomika

KDOE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

KDOE logo

KDOE hind(KDOE)

Loendis mitteolevad

USD
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:13:03 (UTC+8)

KDOE (KDOE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
--
----
24 h madal
--
----
24 h kõrge

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

KDOE (KDOE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KDOE kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. KDOEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on KDOE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KDOE (KDOE) – turuteave

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

KDOE praegune turukapitalisatsioon on -- -- 24 tunnise kauplemismahuga. KDOE ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

KDOE (KDOE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KDOE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
No Data
KDOE Hinnamuutus täna

Täna registreeris KDOE muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KDOE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KDOE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KDOE -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KDOE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on KDOE (KDOE)

KDOE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KDOE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KDOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KDOE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KDOE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KDOE hinna ennustus (USD)

Kui palju on KDOE (KDOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KDOE (KDOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KDOE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KDOE hinna ennustust kohe!

KDOE (KDOE) tokenoomika

KDOE (KDOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KDOE (KDOE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KDOE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KDOE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KDOE kohalike valuutade suhtes

1 KDOE(KDOE)/VND
--
1 KDOE(KDOE)/AUD
A$--
1 KDOE(KDOE)/GBP
--
1 KDOE(KDOE)/EUR
--
1 KDOE(KDOE)/USD
$--
1 KDOE(KDOE)/MYR
RM--
1 KDOE(KDOE)/TRY
--
1 KDOE(KDOE)/JPY
¥--
1 KDOE(KDOE)/ARS
ARS$--
1 KDOE(KDOE)/RUB
--
1 KDOE(KDOE)/INR
--
1 KDOE(KDOE)/IDR
Rp--
1 KDOE(KDOE)/KRW
--
1 KDOE(KDOE)/PHP
--
1 KDOE(KDOE)/EGP
￡E.--
1 KDOE(KDOE)/BRL
R$--
1 KDOE(KDOE)/CAD
C$--
1 KDOE(KDOE)/BDT
--
1 KDOE(KDOE)/NGN
--
1 KDOE(KDOE)/COP
$--
1 KDOE(KDOE)/ZAR
R.--
1 KDOE(KDOE)/UAH
--
1 KDOE(KDOE)/VES
Bs--
1 KDOE(KDOE)/CLP
$--
1 KDOE(KDOE)/PKR
Rs--
1 KDOE(KDOE)/KZT
--
1 KDOE(KDOE)/THB
฿--
1 KDOE(KDOE)/TWD
NT$--
1 KDOE(KDOE)/AED
د.إ--
1 KDOE(KDOE)/CHF
Fr--
1 KDOE(KDOE)/HKD
HK$--
1 KDOE(KDOE)/AMD
֏--
1 KDOE(KDOE)/MAD
.د.م--
1 KDOE(KDOE)/MXN
$--
1 KDOE(KDOE)/SAR
ريال--
1 KDOE(KDOE)/PLN
--
1 KDOE(KDOE)/RON
лв--
1 KDOE(KDOE)/SEK
kr--
1 KDOE(KDOE)/BGN
лв--
1 KDOE(KDOE)/HUF
Ft--
1 KDOE(KDOE)/CZK
--
1 KDOE(KDOE)/KWD
د.ك--
1 KDOE(KDOE)/ILS
--
1 KDOE(KDOE)/AOA
Kz--
1 KDOE(KDOE)/BHD
.د.ب--
1 KDOE(KDOE)/BMD
$--
1 KDOE(KDOE)/DKK
kr--
1 KDOE(KDOE)/HNL
L--
1 KDOE(KDOE)/MUR
--
1 KDOE(KDOE)/NAD
$--
1 KDOE(KDOE)/NOK
kr--
1 KDOE(KDOE)/NZD
$--
1 KDOE(KDOE)/PAB
B/.--
1 KDOE(KDOE)/PGK
K--
1 KDOE(KDOE)/QAR
ر.ق--
1 KDOE(KDOE)/RSD
дин.--

KDOE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KDOE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KDOE ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KDOE kohta

Kui palju on KDOE (KDOE) tänapäeval väärt?
Reaalajas KDOE hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KDOE/USD hind?
Praegune hind KDOE/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KDOE turukapitalisatsioon?
KDOE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KDOE ringlev varu?
KDOE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDOE (ATH) hind?
KDOE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade KDOE madalaim (ATL) hind?
KDOE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on KDOE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KDOE kauplemismaht on -- USD.
Kas KDOE sel aastal kõrgemale ka suundub?
KDOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDOE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:13:03 (UTC+8)

KDOE (KDOE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KDOE/USD kalkulaator

Summa

KDOE
KDOE
USD
USD

1 KDOE = -- USD

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu