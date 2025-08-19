HFIL (HFIL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HFIL kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. HFILkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on HFIL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HFIL (HFIL) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
HFIL praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. HFIL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HFIL (HFIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HFIL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
HFIL Hinnamuutus täna
Täna registreeris HFIL muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HFIL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HFIL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HFIL -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HFIL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on HFIL (HFIL)
HFIL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HFIL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HFIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HFIL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HFIL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HFIL hinna ennustus (USD)
Kui palju on HFIL (HFIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HFIL (HFIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HFIL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HFIL (HFIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HFIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HFIL (HFIL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HFIL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HFIL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
HFIL kohalike valuutade suhtes
1 HFIL(HFIL)/VND
₫--
1 HFIL(HFIL)/AUD
A$--
1 HFIL(HFIL)/GBP
￡--
1 HFIL(HFIL)/EUR
€--
1 HFIL(HFIL)/USD
$--
1 HFIL(HFIL)/MYR
RM--
1 HFIL(HFIL)/TRY
₺--
1 HFIL(HFIL)/JPY
¥--
1 HFIL(HFIL)/ARS
ARS$--
1 HFIL(HFIL)/RUB
₽--
1 HFIL(HFIL)/INR
₹--
1 HFIL(HFIL)/IDR
Rp--
1 HFIL(HFIL)/KRW
₩--
1 HFIL(HFIL)/PHP
₱--
1 HFIL(HFIL)/EGP
￡E.--
1 HFIL(HFIL)/BRL
R$--
1 HFIL(HFIL)/CAD
C$--
1 HFIL(HFIL)/BDT
৳--
1 HFIL(HFIL)/NGN
₦--
1 HFIL(HFIL)/COP
$--
1 HFIL(HFIL)/ZAR
R.--
1 HFIL(HFIL)/UAH
₴--
1 HFIL(HFIL)/VES
Bs--
1 HFIL(HFIL)/CLP
$--
1 HFIL(HFIL)/PKR
Rs--
1 HFIL(HFIL)/KZT
₸--
1 HFIL(HFIL)/THB
฿--
1 HFIL(HFIL)/TWD
NT$--
1 HFIL(HFIL)/AED
د.إ--
1 HFIL(HFIL)/CHF
Fr--
1 HFIL(HFIL)/HKD
HK$--
1 HFIL(HFIL)/AMD
֏--
1 HFIL(HFIL)/MAD
.د.م--
1 HFIL(HFIL)/MXN
$--
1 HFIL(HFIL)/SAR
ريال--
1 HFIL(HFIL)/PLN
zł--
1 HFIL(HFIL)/RON
лв--
1 HFIL(HFIL)/SEK
kr--
1 HFIL(HFIL)/BGN
лв--
1 HFIL(HFIL)/HUF
Ft--
1 HFIL(HFIL)/CZK
Kč--
1 HFIL(HFIL)/KWD
د.ك--
1 HFIL(HFIL)/ILS
₪--
1 HFIL(HFIL)/AOA
Kz--
1 HFIL(HFIL)/BHD
.د.ب--
1 HFIL(HFIL)/BMD
$--
1 HFIL(HFIL)/DKK
kr--
1 HFIL(HFIL)/HNL
L--
1 HFIL(HFIL)/MUR
₨--
1 HFIL(HFIL)/NAD
$--
1 HFIL(HFIL)/NOK
kr--
1 HFIL(HFIL)/NZD
$--
1 HFIL(HFIL)/PAB
B/.--
1 HFIL(HFIL)/PGK
K--
1 HFIL(HFIL)/QAR
ر.ق--
1 HFIL(HFIL)/RSD
дин.--
Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HFIL kohta
Kui palju on HFIL (HFIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas HFIL hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HFIL/USD hind?
Praegune hind HFIL/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HFIL turukapitalisatsioon?
HFIL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HFIL ringlev varu?
HFIL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HFIL (ATH) hind?
HFIL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade HFIL madalaim (ATL) hind?
HFIL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on HFIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HFIL kauplemismaht on -- USD.
Kas HFIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
HFIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HFIL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 04:08:11 (UTC+8)
HFIL (HFIL) Olulised valdkonna uudised
Aeg (UTC+8)
Tüüp
Teave
08-18 17:40:00
Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00
Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00
Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00
Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00
Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00
Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
HFIL/USD kalkulaator
Summa
HFIL
USD
1 HFIL = -- USD
Liituge MEXC-ga juba täna
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu -- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu