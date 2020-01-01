Hamster (HAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hamster (HAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hamster (HAM) teave Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. Ametlik veebisait: https://swaphamster.io/ Valge raamat: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e Ostke HAM kohe!

Hamster (HAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hamster (HAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 802.05K $ 802.05K $ 802.05K Koguvaru: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Ringlev varu: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0000000003364 $ 0.0000000003364 $ 0.0000000003364 Lisateave Hamster (HAM) hinna kohta

Hamster (HAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hamster (HAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAM tokeni tokenoomikat, avastage HAM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HAM Kas olete huvitatud Hamster (HAM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HAM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HAM MEXC-ist osta!

Hamster (HAM) hinna ajalugu HAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAM hinna ajalugu kohe!

HAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAM võiks suunduda? Meie HAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAM tokeni hinna ennustust kohe!

