HAI (HAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HAI (HAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HAI (HAI) teave Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Ametlik veebisait: https://hacken.ai Valge raamat: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Plokiahela Explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Ostke HAI kohe!

HAI (HAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HAI (HAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Koguvaru: $ 958.38M $ 958.38M $ 958.38M Ringlev varu: $ 833.38M $ 833.38M $ 833.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Praegune hind: $ 0.010277 $ 0.010277 $ 0.010277 Lisateave HAI (HAI) hinna kohta

HAI (HAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HAI (HAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HAI tokeni tokenoomikat, avastage HAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HAI Kas olete huvitatud HAI (HAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HAI MEXC-ist osta!

HAI (HAI) hinna ajalugu HAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HAI hinna ajalugu kohe!

HAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HAI võiks suunduda? Meie HAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HAI tokeni hinna ennustust kohe!

