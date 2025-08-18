HAI (HAI) reaalajas hind on $ 0.01044. Viimase 24 tunni jooksul HAI kaubeldud madalaim $ 0.010375 ja kõrgeim $ 0.01045 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47068067530248303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000048907555818186.
Lüliajalise tootluse osas on HAI muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -4.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HAI (HAI) – turuteave
No.1208
$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M
$ 44.76K
$ 44.76K$ 44.76K
$ 10.44M
$ 10.44M$ 10.44M
833.38M
833.38M 833.38M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
958,378,268
958,378,268 958,378,268
83.33%
2021-04-01 00:00:00
VET
HAI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.70M$ 44.76K 24 tunnise kauplemismahuga. HAI ringlev varu on 833.38M, mille koguvaru on 958378268. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.44M.
HAI (HAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001563
+0.15%
30 päeva
$ -0.000013
-0.13%
60 päeva
$ -0.00465
-30.82%
90 päeva
$ -0.00811
-43.72%
HAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris HAI muutuse $ +0.00001563 (+0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000013 (-0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAI $ -0.00465 (-30.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00811 (-43.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HAI (HAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.
HAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on HAI (HAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAI (HAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HAI (HAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HAI (HAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.