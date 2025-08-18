Rohkem infot HAI

HAI hind(HAI)

1 HAI/USD reaalajas hind:

$0.010437
$0.010437
+0.15%1D
USD
HAI (HAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:45 (UTC+8)

HAI (HAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.010375
$ 0.010375
24 h madal
$ 0.01045
$ 0.01045
24 h kõrge

$ 0.010375
$ 0.010375

$ 0.01045
$ 0.01045

$ 0.47068067530248303
$ 0.47068067530248303

$ 0.000048907555818186
$ 0.000048907555818186

+0.26%

+0.15%

-4.55%

-4.55%

HAI (HAI) reaalajas hind on $ 0.01044. Viimase 24 tunni jooksul HAI kaubeldud madalaim $ 0.010375 ja kõrgeim $ 0.01045 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.47068067530248303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000048907555818186.

Lüliajalise tootluse osas on HAI muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel -4.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HAI (HAI) – turuteave

No.1208

$ 8.70M
$ 8.70M

$ 44.76K
$ 44.76K

$ 10.44M
$ 10.44M

833.38M
833.38M

1,000,000,000
1,000,000,000

958,378,268
958,378,268

83.33%

2021-04-01 00:00:00

VET

HAI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.70M $ 44.76K 24 tunnise kauplemismahuga. HAI ringlev varu on 833.38M, mille koguvaru on 958378268. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.44M.

HAI (HAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001563+0.15%
30 päeva$ -0.000013-0.13%
60 päeva$ -0.00465-30.82%
90 päeva$ -0.00811-43.72%
HAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris HAI muutuse $ +0.00001563 (+0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000013 (-0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HAI $ -0.00465 (-30.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00811 (-43.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HAI (HAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HAI hinnaajaloo lehte.

Mis on HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HAI (HAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAI (HAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HAI hinna ennustust kohe!

HAI (HAI) tokenoomika

HAI (HAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HAI (HAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HAI kohalike valuutade suhtes

1 HAI(HAI)/VND
274.7286
1 HAI(HAI)/AUD
A$0.0158688
1 HAI(HAI)/GBP
0.0076212
1 HAI(HAI)/EUR
0.008874
1 HAI(HAI)/USD
$0.01044
1 HAI(HAI)/MYR
RM0.0439524
1 HAI(HAI)/TRY
0.4258476
1 HAI(HAI)/JPY
¥1.53468
1 HAI(HAI)/ARS
ARS$13.5407844
1 HAI(HAI)/RUB
0.8321724
1 HAI(HAI)/INR
0.9136044
1 HAI(HAI)/IDR
Rp168.3870732
1 HAI(HAI)/KRW
14.4999072
1 HAI(HAI)/PHP
0.590382
1 HAI(HAI)/EGP
￡E.0.5038344
1 HAI(HAI)/BRL
R$0.056376
1 HAI(HAI)/CAD
C$0.0144072
1 HAI(HAI)/BDT
1.2678336
1 HAI(HAI)/NGN
16.0122456
1 HAI(HAI)/UAH
0.4302324
1 HAI(HAI)/VES
Bs1.4094
1 HAI(HAI)/CLP
$10.06416
1 HAI(HAI)/PKR
Rs2.9574432
1 HAI(HAI)/KZT
5.6523204
1 HAI(HAI)/THB
฿0.337212
1 HAI(HAI)/TWD
NT$0.3135132
1 HAI(HAI)/AED
د.إ0.0383148
1 HAI(HAI)/CHF
Fr0.008352
1 HAI(HAI)/HKD
HK$0.0816408
1 HAI(HAI)/AMD
֏3.9907944
1 HAI(HAI)/MAD
.د.م0.0938556
1 HAI(HAI)/MXN
$0.1970028
1 HAI(HAI)/PLN
0.0380016
1 HAI(HAI)/RON
лв0.0451008
1 HAI(HAI)/SEK
kr0.099702
1 HAI(HAI)/BGN
лв0.0174348
1 HAI(HAI)/HUF
Ft3.524544
1 HAI(HAI)/CZK
0.218196
1 HAI(HAI)/KWD
د.ك0.0031842
1 HAI(HAI)/ILS
0.0351828
1 HAI(HAI)/NOK
kr0.1063836
1 HAI(HAI)/NZD
$0.0175392

HAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAI kohta

Kui palju on HAI (HAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAI hind USD on 0.01044 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAI/USD hind?
Praegune hind HAI/USD on $ 0.01044. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HAI turukapitalisatsioon?
HAI turukapitalisatsioon on $ 8.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAI ringlev varu?
HAI ringlev varu on 833.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAI (ATH) hind?
HAI saavutab ATH hinna summas 0.47068067530248303 USD.
Mis oli kõigi aegade HAI madalaim (ATL) hind?
HAI nägi ATL hinda summas 0.000048907555818186 USD.
Milline on HAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAI kauplemismaht on $ 44.76K USD.
Kas HAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:15:45 (UTC+8)

HAI (HAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.010437
