GRASS (GRASS) teave Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Ametlik veebisait: https://www.getgrass.io/ Valge raamat: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Ostke GRASS kohe!

GRASS (GRASS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GRASS (GRASS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 793.90M $ 793.90M $ 793.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Praegune hind: $ 0.7939 $ 0.7939 $ 0.7939 Lisateave GRASS (GRASS) hinna kohta

GRASS (GRASS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GRASS (GRASS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRASS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRASS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRASS tokeni tokenoomikat, avastage GRASS tokeni reaalajas hinda!

