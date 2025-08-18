Rohkem infot GRASS

GRASS (GRASS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:14:30 (UTC+8)

GRASS (GRASS) hinna teave (USD)

GRASS (GRASS) reaalajas hind on $ 0.7827. Viimase 24 tunni jooksul GRASS kaubeldud madalaim $ 0.7484 ja kõrgeim $ 0.7878 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRASSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9008251430182934 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.644980133288505.

Lüliajalise tootluse osas on GRASS muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GRASS praegune turukapitalisatsioon on $ 190.90M $ 896.20K 24 tunnise kauplemismahuga. GRASS ringlev varu on 243.91M, mille koguvaru on 1000000000.

GRASS (GRASS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GRASS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001796+0.23%
30 päeva$ -0.3255-29.38%
60 päeva$ -0.5981-43.32%
90 päeva$ -1.1746-60.02%
GRASS Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRASS muutuse $ +0.001796 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GRASS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3255 (-29.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GRASS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRASS $ -0.5981 (-43.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GRASS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.1746 (-60.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GRASS (GRASS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GRASS hinnaajaloo lehte.

Mis on GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GRASS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRASS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GRASS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GRASS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GRASS hinna ennustus (USD)

Kui palju on GRASS (GRASS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRASS (GRASS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRASS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GRASS hinna ennustust kohe!

GRASS (GRASS) tokenoomika

GRASS (GRASS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRASS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GRASS (GRASS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GRASS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GRASS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRASS kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GRASS kohta

Kui palju on GRASS (GRASS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRASS hind USD on 0.7827 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRASS/USD hind?
Praegune hind GRASS/USD on $ 0.7827. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GRASS turukapitalisatsioon?
GRASS turukapitalisatsioon on $ 190.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRASS ringlev varu?
GRASS ringlev varu on 243.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRASS (ATH) hind?
GRASS saavutab ATH hinna summas 3.9008251430182934 USD.
Mis oli kõigi aegade GRASS madalaim (ATL) hind?
GRASS nägi ATL hinda summas 0.644980133288505 USD.
Milline on GRASS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRASS kauplemismaht on $ 896.20K USD.
Kas GRASS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRASS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRASS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:14:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

