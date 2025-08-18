GRASS (GRASS) reaalajas hind on $ 0.7827. Viimase 24 tunni jooksul GRASS kaubeldud madalaim $ 0.7484 ja kõrgeim $ 0.7878 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRASSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9008251430182934 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.644980133288505.
Lüliajalise tootluse osas on GRASS muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -2.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GRASS (GRASS) – turuteave
No.249
$ 190.90M
$ 190.90M$ 190.90M
$ 896.20K
$ 896.20K$ 896.20K
$ 782.70M
$ 782.70M$ 782.70M
243.91M
243.91M 243.91M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.01%
SOL
GRASS praegune turukapitalisatsioon on $ 190.90M$ 896.20K 24 tunnise kauplemismahuga. GRASS ringlev varu on 243.91M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GRASS (GRASS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GRASS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001796
+0.23%
30 päeva
$ -0.3255
-29.38%
60 päeva
$ -0.5981
-43.32%
90 päeva
$ -1.1746
-60.02%
GRASS Hinnamuutus täna
Täna registreeris GRASS muutuse $ +0.001796 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GRASS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3255 (-29.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GRASS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRASS $ -0.5981 (-43.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GRASS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.1746 (-60.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.
GRASS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GRASS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GRASS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GRASS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GRASS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GRASS hinna ennustus (USD)
Kui palju on GRASS (GRASS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GRASS (GRASS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GRASS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GRASS (GRASS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRASS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas GRASS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GRASS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
