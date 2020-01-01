Gnosis (GNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gnosis (GNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gnosis (GNO) teave Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Ametlik veebisait: https://gnosis.io/ Valge raamat: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Ostke GNO kohe!

Gnosis (GNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gnosis (GNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 342.76M $ 342.76M $ 342.76M Koguvaru: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Ringlev varu: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 389.63M $ 389.63M $ 389.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 Kõigi aegade madalaim: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Praegune hind: $ 129.88 $ 129.88 $ 129.88 Lisateave Gnosis (GNO) hinna kohta

Gnosis (GNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gnosis (GNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNO tokeni tokenoomikat, avastage GNO tokeni reaalajas hinda!

Gnosis (GNO) hinna ajalugu GNO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GNO hinna ajalugu kohe!

GNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GNO võiks suunduda? Meie GNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GNO tokeni hinna ennustust kohe!

