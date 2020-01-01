GemHUB (GHUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GemHUB (GHUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GemHUB (GHUB) teave The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.gemhub.io/ Valge raamat: https://docs.gemhub.net/english Plokiahela Explorer: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Ostke GHUB kohe!

GemHUB (GHUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GemHUB (GHUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.72M $ 32.72M $ 32.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Praegune hind: $ 0.02727 $ 0.02727 $ 0.02727 Lisateave GemHUB (GHUB) hinna kohta

GemHUB (GHUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GemHUB (GHUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GHUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GHUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GHUB tokeni tokenoomikat, avastage GHUB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GHUB Kas olete huvitatud GemHUB (GHUB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GHUB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GHUB MEXC-ist osta!

GemHUB (GHUB) hinna ajalugu GHUB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GHUB hinna ajalugu kohe!

GHUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GHUB võiks suunduda? Meie GHUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GHUB tokeni hinna ennustust kohe!

