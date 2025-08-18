Rohkem infot GHUB

GemHUB logo

GemHUB hind(GHUB)

1 GHUB/USD reaalajas hind:

$0.02678
-2.97%1D
USD
GemHUB (GHUB) reaalajas hinnagraafik
GemHUB (GHUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02666
24 h madal
$ 0.02813
24 h kõrge

$ 0.02666
$ 0.02813
$ 0.43901544785408864
$ 0.009656749077784126
-0.86%

-2.97%

-10.35%

-10.35%

GemHUB (GHUB) reaalajas hind on $ 0.02679. Viimase 24 tunni jooksul GHUB kaubeldud madalaim $ 0.02666 ja kõrgeim $ 0.02813 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43901544785408864 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009656749077784126.

Lüliajalise tootluse osas on GHUB muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -10.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GemHUB (GHUB) – turuteave

No.1631

$ 3.18M
$ 81.54K
$ 32.15M
118.62M
1,200,000,000
1,200,000,000
9.88%

KLAY

GemHUB praegune turukapitalisatsioon on $ 3.18M $ 81.54K 24 tunnise kauplemismahuga. GHUB ringlev varu on 118.62M, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.15M.

GemHUB (GHUB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GemHUB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008197-2.97%
30 päeva$ -0.0082-23.44%
60 päeva$ +0.0148+123.43%
90 päeva$ +0.01474+122.32%
GemHUB Hinnamuutus täna

Täna registreeris GHUB muutuse $ -0.0008197 (-2.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GemHUB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0082 (-23.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GemHUB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHUB $ +0.0148 (+123.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GemHUB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01474 (+122.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GemHUB (GHUB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GemHUB hinnaajaloo lehte.

Mis on GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

GemHUB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GemHUB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GHUB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GemHUB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GemHUB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GemHUB hinna ennustus (USD)

Kui palju on GemHUB (GHUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GemHUB (GHUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GemHUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GemHUB hinna ennustust kohe!

GemHUB (GHUB) tokenoomika

GemHUB (GHUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GemHUB (GHUB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GemHUB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GemHUB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GHUB kohalike valuutade suhtes

1 GemHUB(GHUB)/VND
704.97885
1 GemHUB(GHUB)/AUD
A$0.0409887
1 GemHUB(GHUB)/GBP
0.0195567
1 GemHUB(GHUB)/EUR
0.0227715
1 GemHUB(GHUB)/USD
$0.02679
1 GemHUB(GHUB)/MYR
RM0.1127859
1 GemHUB(GHUB)/TRY
1.0927641
1 GemHUB(GHUB)/JPY
¥3.93813
1 GemHUB(GHUB)/ARS
ARS$34.7468979
1 GemHUB(GHUB)/RUB
2.135163
1 GemHUB(GHUB)/INR
2.3443929
1 GemHUB(GHUB)/IDR
Rp432.0967137
1 GemHUB(GHUB)/KRW
37.2080952
1 GemHUB(GHUB)/PHP
1.5149745
1 GemHUB(GHUB)/EGP
￡E.1.2934212
1 GemHUB(GHUB)/BRL
R$0.144666
1 GemHUB(GHUB)/CAD
C$0.0369702
1 GemHUB(GHUB)/BDT
3.2533776
1 GemHUB(GHUB)/NGN
41.0888946
1 GemHUB(GHUB)/UAH
1.1040159
1 GemHUB(GHUB)/VES
Bs3.61665
1 GemHUB(GHUB)/CLP
$25.82556
1 GemHUB(GHUB)/PKR
Rs7.5890712
1 GemHUB(GHUB)/KZT
14.5043739
1 GemHUB(GHUB)/THB
฿0.867996
1 GemHUB(GHUB)/TWD
NT$0.8045037
1 GemHUB(GHUB)/AED
د.إ0.0983193
1 GemHUB(GHUB)/CHF
Fr0.021432
1 GemHUB(GHUB)/HKD
HK$0.2094978
1 GemHUB(GHUB)/AMD
֏10.2407454
1 GemHUB(GHUB)/MAD
.د.م0.2408421
1 GemHUB(GHUB)/MXN
$0.5017767
1 GemHUB(GHUB)/PLN
0.0975156
1 GemHUB(GHUB)/RON
лв0.1157328
1 GemHUB(GHUB)/SEK
kr0.2555766
1 GemHUB(GHUB)/BGN
лв0.0447393
1 GemHUB(GHUB)/HUF
Ft9.0504657
1 GemHUB(GHUB)/CZK
0.5609826
1 GemHUB(GHUB)/KWD
د.ك0.00817095
1 GemHUB(GHUB)/ILS
0.0902823
1 GemHUB(GHUB)/NOK
kr0.2724543
1 GemHUB(GHUB)/NZD
$0.0450072

GemHUB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GemHUB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GemHUB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GemHUB kohta

Kui palju on GemHUB (GHUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas GHUB hind USD on 0.02679 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GHUB/USD hind?
Praegune hind GHUB/USD on $ 0.02679. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GemHUB turukapitalisatsioon?
GHUB turukapitalisatsioon on $ 3.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GHUB ringlev varu?
GHUB ringlev varu on 118.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHUB (ATH) hind?
GHUB saavutab ATH hinna summas 0.43901544785408864 USD.
Mis oli kõigi aegade GHUB madalaim (ATL) hind?
GHUB nägi ATL hinda summas 0.009656749077784126 USD.
Milline on GHUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GHUB kauplemismaht on $ 81.54K USD.
Kas GHUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
GHUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GHUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

