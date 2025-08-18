Mis on GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Kui palju on GemHUB (GHUB) tänapäeval väärt? Reaalajas GHUB hind USD on 0.02679 USD. Milline on GHUB turukapitalisatsioon? GHUB turukapitalisatsioon on $ 3.18M USD. Milline on GHUB ringlev varu? GHUB ringlev varu on 118.62M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim GHUB (ATH) hind? GHUB saavutab ATH hinna summas 0.43901544785408864 USD. Mis oli kõigi aegade GHUB madalaim (ATL) hind? GHUB nägi ATL hinda summas 0.009656749077784126 USD. Milline on GHUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GHUB kauplemismaht on $ 81.54K USD.

