GemHUB (GHUB) reaalajas hind on $ 0.02679. Viimase 24 tunni jooksul GHUB kaubeldud madalaim $ 0.02666 ja kõrgeim $ 0.02813 näitab aktiivset turu volatiivsust. GHUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43901544785408864 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009656749077784126.
Lüliajalise tootluse osas on GHUB muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -10.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GemHUB (GHUB) – turuteave
GemHUB praegune turukapitalisatsioon on $ 3.18M$ 81.54K 24 tunnise kauplemismahuga. GHUB ringlev varu on 118.62M, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.15M.
GemHUB (GHUB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GemHUB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008197
-2.97%
30 päeva
$ -0.0082
-23.44%
60 päeva
$ +0.0148
+123.43%
90 päeva
$ +0.01474
+122.32%
GemHUB Hinnamuutus täna
Täna registreeris GHUB muutuse $ -0.0008197 (-2.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GemHUB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0082 (-23.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GemHUB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GHUB $ +0.0148 (+123.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GemHUB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01474 (+122.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation.
GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem.
Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management.
Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth.
More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB hinna ennustus (USD)
Kui palju on GemHUB (GHUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GemHUB (GHUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GemHUB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GemHUB (GHUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GHUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GemHUB (GHUB) ostujuhend
