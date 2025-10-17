Reaalajas GENOLD hind täna on -- USD. Jälgige reaalajas GENOLD/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage GENOLD hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.Reaalajas GENOLD hind täna on -- USD. Jälgige reaalajas GENOLD/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage GENOLD hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

Rohkem infot GENOLD

GENOLD Hinnainfo

GENOLD Valge raamat

GENOLD Ametlik veebisait

GENOLD Tokenoomika

GENOLD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GENOLD logo

GENOLD hind(GENOLD)

Loendis mitteolevad

USD
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 08:50:53 (UTC+8)

GENOLD (GENOLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
--
----
24 h madal
--
----
24 h kõrge

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

GENOLD (GENOLD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GENOLD kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. GENOLDkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GENOLD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GENOLD (GENOLD) – turuteave

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

GENOLD praegune turukapitalisatsioon on -- -- 24 tunnise kauplemismahuga. GENOLD ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GENOLD (GENOLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GENOLD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
No Data
GENOLD Hinnamuutus täna

Täna registreeris GENOLD muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GENOLD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GENOLD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GENOLD -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GENOLD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on GENOLD (GENOLD)

GENOLD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GENOLD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GENOLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GENOLD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GENOLD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GENOLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on GENOLD (GENOLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GENOLD (GENOLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GENOLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GENOLD hinna ennustust kohe!

GENOLD (GENOLD) tokenoomika

GENOLD (GENOLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GENOLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GENOLD (GENOLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GENOLD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GENOLD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GENOLD kohalike valuutade suhtes

1 GENOLD(GENOLD)/VND
--
1 GENOLD(GENOLD)/AUD
A$--
1 GENOLD(GENOLD)/GBP
--
1 GENOLD(GENOLD)/EUR
--
1 GENOLD(GENOLD)/USD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/MYR
RM--
1 GENOLD(GENOLD)/TRY
--
1 GENOLD(GENOLD)/JPY
¥--
1 GENOLD(GENOLD)/ARS
ARS$--
1 GENOLD(GENOLD)/RUB
--
1 GENOLD(GENOLD)/INR
--
1 GENOLD(GENOLD)/IDR
Rp--
1 GENOLD(GENOLD)/KRW
--
1 GENOLD(GENOLD)/PHP
--
1 GENOLD(GENOLD)/EGP
￡E.--
1 GENOLD(GENOLD)/BRL
R$--
1 GENOLD(GENOLD)/CAD
C$--
1 GENOLD(GENOLD)/BDT
--
1 GENOLD(GENOLD)/NGN
--
1 GENOLD(GENOLD)/COP
$--
1 GENOLD(GENOLD)/ZAR
R.--
1 GENOLD(GENOLD)/UAH
--
1 GENOLD(GENOLD)/TZS
T.Sh.--
1 GENOLD(GENOLD)/VES
Bs--
1 GENOLD(GENOLD)/CLP
$--
1 GENOLD(GENOLD)/PKR
Rs--
1 GENOLD(GENOLD)/KZT
--
1 GENOLD(GENOLD)/THB
฿--
1 GENOLD(GENOLD)/TWD
NT$--
1 GENOLD(GENOLD)/AED
د.إ--
1 GENOLD(GENOLD)/CHF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/HKD
HK$--
1 GENOLD(GENOLD)/AMD
֏--
1 GENOLD(GENOLD)/MAD
.د.م--
1 GENOLD(GENOLD)/MXN
$--
1 GENOLD(GENOLD)/SAR
ريال--
1 GENOLD(GENOLD)/ETB
Br--
1 GENOLD(GENOLD)/KES
KSh--
1 GENOLD(GENOLD)/JOD
د.أ--
1 GENOLD(GENOLD)/PLN
--
1 GENOLD(GENOLD)/RON
лв--
1 GENOLD(GENOLD)/SEK
kr--
1 GENOLD(GENOLD)/BGN
лв--
1 GENOLD(GENOLD)/HUF
Ft--
1 GENOLD(GENOLD)/CZK
--
1 GENOLD(GENOLD)/KWD
د.ك--
1 GENOLD(GENOLD)/ILS
--
1 GENOLD(GENOLD)/BOB
Bs--
1 GENOLD(GENOLD)/AZN
--
1 GENOLD(GENOLD)/TJS
SM--
1 GENOLD(GENOLD)/GEL
--
1 GENOLD(GENOLD)/AOA
Kz--
1 GENOLD(GENOLD)/BHD
.د.ب--
1 GENOLD(GENOLD)/BMD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/DKK
kr--
1 GENOLD(GENOLD)/HNL
L--
1 GENOLD(GENOLD)/MUR
--
1 GENOLD(GENOLD)/NAD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/NOK
kr--
1 GENOLD(GENOLD)/NZD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/PAB
B/.--
1 GENOLD(GENOLD)/PGK
K--
1 GENOLD(GENOLD)/QAR
ر.ق--
1 GENOLD(GENOLD)/RSD
дин.--
1 GENOLD(GENOLD)/UZS
soʻm--
1 GENOLD(GENOLD)/ALL
L--
1 GENOLD(GENOLD)/ANG
ƒ--
1 GENOLD(GENOLD)/AWG
ƒ--
1 GENOLD(GENOLD)/BBD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/BAM
KM--
1 GENOLD(GENOLD)/BIF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/BND
$--
1 GENOLD(GENOLD)/BSD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/JMD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/KHR
--
1 GENOLD(GENOLD)/KMF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/LAK
--
1 GENOLD(GENOLD)/LKR
රු--
1 GENOLD(GENOLD)/MDL
L--
1 GENOLD(GENOLD)/MGA
Ar--
1 GENOLD(GENOLD)/MOP
P--
1 GENOLD(GENOLD)/MVR
--
1 GENOLD(GENOLD)/MWK
MK--
1 GENOLD(GENOLD)/MZN
MT--
1 GENOLD(GENOLD)/NPR
रु--
1 GENOLD(GENOLD)/PYG
--
1 GENOLD(GENOLD)/RWF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/SBD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/SCR
--
1 GENOLD(GENOLD)/SRD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/SVC
$--
1 GENOLD(GENOLD)/SZL
L--
1 GENOLD(GENOLD)/TMT
m--
1 GENOLD(GENOLD)/TND
د.ت--
1 GENOLD(GENOLD)/TTD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/UGX
Sh--
1 GENOLD(GENOLD)/XAF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/XCD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/XOF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/XPF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/BWP
P--
1 GENOLD(GENOLD)/BZD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/CVE
$--
1 GENOLD(GENOLD)/DJF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/DOP
$--
1 GENOLD(GENOLD)/DZD
د.ج--
1 GENOLD(GENOLD)/FJD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/GNF
Fr--
1 GENOLD(GENOLD)/GTQ
Q--
1 GENOLD(GENOLD)/GYD
$--
1 GENOLD(GENOLD)/ISK
kr--

GENOLD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GENOLD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GENOLD ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GENOLD kohta

Kui palju on GENOLD (GENOLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GENOLD hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GENOLD/USD hind?
Praegune hind GENOLD/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GENOLD turukapitalisatsioon?
GENOLD turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GENOLD ringlev varu?
GENOLD ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GENOLD (ATH) hind?
GENOLD saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GENOLD madalaim (ATL) hind?
GENOLD nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GENOLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GENOLD kauplemismaht on -- USD.
Kas GENOLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GENOLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GENOLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-10-17 08:50:53 (UTC+8)

GENOLD (GENOLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
10-16 21:36:00Valdkonna uudised
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Valdkonna uudised
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
10-15 12:29:00Valdkonna uudised
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00Asjatundjate soovitused
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00Valdkonna uudised
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00Valdkonna uudised
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated

Värsked uudised

Miks nii paljud inimesed ikka veel raha kaotavad pullitõusus?

October 6, 2025

Bitcoini Layer 2 võrkude tõus: tehnoloogia mõistmine, mis kujundab Bitcoini tulevikku 2025. aastal

October 6, 2025

Altcoinid 2025: Kui TOTAL3 Saavutab Uued Tippd, Kuid Teie Portfell Ei Liigu

October 5, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GENOLD/USD kalkulaator

Summa

GENOLD
GENOLD
USD
USD

1 GENOLD = -- USD

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu