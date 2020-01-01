Fartboy (FARTBOY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fartboy (FARTBOY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fartboy (FARTBOY) teave Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Ametlik veebisait: https://www.fartboysol.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Ostke FARTBOY kohe!

Fartboy (FARTBOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fartboy (FARTBOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.63M $ 18.63M $ 18.63M Koguvaru: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Ringlev varu: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.63M $ 18.63M $ 18.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Praegune hind: $ 0.01864 $ 0.01864 $ 0.01864 Lisateave Fartboy (FARTBOY) hinna kohta

Fartboy (FARTBOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fartboy (FARTBOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FARTBOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FARTBOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FARTBOY tokeni tokenoomikat, avastage FARTBOY tokeni reaalajas hinda!

Fartboy (FARTBOY) hinna ajalugu FARTBOY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FARTBOY hinna ajalugu kohe!

