Fartboy hind(FARTBOY)

$0.02015
$0.02015$0.02015
-0.49%1D
USD
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:12 (UTC+8)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973
24 h madal
$ 0.02137
$ 0.02137$ 0.02137
24 h kõrge

$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973

$ 0.02137
$ 0.02137$ 0.02137

$ 0.19575399747960148
$ 0.19575399747960148$ 0.19575399747960148

$ 0.000007757130385205
$ 0.000007757130385205$ 0.000007757130385205

-0.45%

-0.49%

-3.36%

-3.36%

Fartboy (FARTBOY) reaalajas hind on $ 0.02016. Viimase 24 tunni jooksul FARTBOY kaubeldud madalaim $ 0.01973 ja kõrgeim $ 0.02137 näitab aktiivset turu volatiivsust. FARTBOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19575399747960148 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007757130385205.

Lüliajalise tootluse osas on FARTBOY muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fartboy (FARTBOY) – turuteave

No.874

$ 20.15M
$ 20.15M$ 20.15M

$ 69.92K
$ 69.92K$ 69.92K

$ 20.15M
$ 20.15M$ 20.15M

999.44M
999.44M 999.44M

999,440,457
999,440,457 999,440,457

999,440,457
999,440,457 999,440,457

100.00%

SOL

Fartboy praegune turukapitalisatsioon on $ 20.15M $ 69.92K 24 tunnise kauplemismahuga. FARTBOY ringlev varu on 999.44M, mille koguvaru on 999440457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.15M.

Fartboy (FARTBOY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fartboy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000992-0.49%
30 päeva$ -0.01362-40.32%
60 päeva$ -0.00491-19.59%
90 päeva$ -0.01564-43.69%
Fartboy Hinnamuutus täna

Täna registreeris FARTBOY muutuse $ -0.0000992 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fartboy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01362 (-40.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fartboy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FARTBOY $ -0.00491 (-19.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fartboy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01564 (-43.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fartboy (FARTBOY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fartboy hinnaajaloo lehte.

Mis on Fartboy (FARTBOY)

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Fartboy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fartboy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FARTBOY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fartboy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fartboy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fartboy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fartboy (FARTBOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fartboy (FARTBOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fartboy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fartboy hinna ennustust kohe!

Fartboy (FARTBOY) tokenoomika

Fartboy (FARTBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARTBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fartboy (FARTBOY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fartboy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fartboy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Fartboy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fartboy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Fartboy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fartboy kohta

Kui palju on Fartboy (FARTBOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FARTBOY hind USD on 0.02016 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FARTBOY/USD hind?
Praegune hind FARTBOY/USD on $ 0.02016. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fartboy turukapitalisatsioon?
FARTBOY turukapitalisatsioon on $ 20.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FARTBOY ringlev varu?
FARTBOY ringlev varu on 999.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARTBOY (ATH) hind?
FARTBOY saavutab ATH hinna summas 0.19575399747960148 USD.
Mis oli kõigi aegade FARTBOY madalaim (ATL) hind?
FARTBOY nägi ATL hinda summas 0.000007757130385205 USD.
Milline on FARTBOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FARTBOY kauplemismaht on $ 69.92K USD.
Kas FARTBOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FARTBOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARTBOY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:29:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

