Fartboy (FARTBOY) reaalajas hind on $ 0.02016. Viimase 24 tunni jooksul FARTBOY kaubeldud madalaim $ 0.01973 ja kõrgeim $ 0.02137 näitab aktiivset turu volatiivsust. FARTBOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19575399747960148 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007757130385205.
Lüliajalise tootluse osas on FARTBOY muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fartboy (FARTBOY) – turuteave
No.874
$ 20.15M
$ 20.15M
$ 69.92K
$ 69.92K
$ 20.15M
$ 20.15M
999.44M
999.44M
999,440,457
999,440,457
999,440,457
999,440,457
100.00%
SOL
Fartboy praegune turukapitalisatsioon on $ 20.15M$ 69.92K 24 tunnise kauplemismahuga. FARTBOY ringlev varu on 999.44M, mille koguvaru on 999440457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.15M.
Fartboy (FARTBOY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fartboy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000992
-0.49%
30 päeva
$ -0.01362
-40.32%
60 päeva
$ -0.00491
-19.59%
90 päeva
$ -0.01564
-43.69%
Fartboy Hinnamuutus täna
Täna registreeris FARTBOY muutuse $ -0.0000992 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fartboy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01362 (-40.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fartboy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FARTBOY $ -0.00491 (-19.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fartboy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01564 (-43.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fartboy (FARTBOY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.
Fartboy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fartboy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FARTBOY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Fartboy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fartboy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Fartboy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fartboy (FARTBOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fartboy (FARTBOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fartboy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Fartboy (FARTBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARTBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Fartboy (FARTBOY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Fartboy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fartboy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
