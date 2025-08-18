EVR (EVR) reaalajas hind on $ 0.20097. Viimase 24 tunni jooksul EVR kaubeldud madalaim $ 0.19769 ja kõrgeim $ 0.20229 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6500941143257551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0344550846845965.
Lüliajalise tootluse osas on EVR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -7.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EVR (EVR) – turuteave
No.5143
$ 0.00
$ 917.87
$ 14.52M
0.00
72,253,440
72,253,440
0.00%
XAHAU
EVR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 917.87 24 tunnise kauplemismahuga. EVR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 72253440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.52M.
EVR (EVR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EVR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005239
-0.26%
30 päeva
$ -0.06137
-23.40%
60 päeva
$ +0.00688
+3.54%
90 päeva
$ +0.04115
+25.74%
EVR Hinnamuutus täna
Täna registreeris EVR muutuse $ -0.0005239 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EVR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06137 (-23.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EVR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVR $ +0.00688 (+3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EVR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04115 (+25.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EVR (EVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.
EVR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EVR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EVR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EVR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EVR hinna ennustus (USD)
Kui palju on EVR (EVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EVR (EVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EVR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EVR (EVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EVR (EVR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EVR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EVR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.