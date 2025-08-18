Rohkem infot EVR

EVR logo

EVR hind(EVR)

1 EVR/USD reaalajas hind:

$0.20097
$0.20097
-0.26%1D
USD
EVR (EVR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:51 (UTC+8)

EVR (EVR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.19769
$ 0.19769
24 h madal
$ 0.20229
$ 0.20229
24 h kõrge

$ 0.19769
$ 0.19769

$ 0.20229
$ 0.20229

$ 0.6500941143257551
$ 0.6500941143257551

$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965

0.00%

-0.26%

-7.04%

-7.04%

EVR (EVR) reaalajas hind on $ 0.20097. Viimase 24 tunni jooksul EVR kaubeldud madalaim $ 0.19769 ja kõrgeim $ 0.20229 näitab aktiivset turu volatiivsust. EVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6500941143257551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0344550846845965.

Lüliajalise tootluse osas on EVR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -7.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EVR (EVR) – turuteave

No.5143

$ 0.00
$ 0.00

$ 917.87
$ 917.87

$ 14.52M
$ 14.52M

0.00
0.00

72,253,440
72,253,440

72,253,440
72,253,440

0.00%

XAHAU

EVR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 917.87 24 tunnise kauplemismahuga. EVR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 72253440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.52M.

EVR (EVR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EVR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005239-0.26%
30 päeva$ -0.06137-23.40%
60 päeva$ +0.00688+3.54%
90 päeva$ +0.04115+25.74%
EVR Hinnamuutus täna

Täna registreeris EVR muutuse $ -0.0005239 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EVR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.06137 (-23.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EVR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EVR $ +0.00688 (+3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EVR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04115 (+25.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EVR (EVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EVR hinnaajaloo lehte.

Mis on EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EVR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EVR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EVR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EVR hinna ennustus (USD)

Kui palju on EVR (EVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EVR (EVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EVR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EVR hinna ennustust kohe!

EVR (EVR) tokenoomika

EVR (EVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EVR (EVR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EVR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EVR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EVR kohalike valuutade suhtes

1 EVR(EVR)/VND
5,288.52555
1 EVR(EVR)/AUD
A$0.3074841
1 EVR(EVR)/GBP
0.1467081
1 EVR(EVR)/EUR
0.1708245
1 EVR(EVR)/USD
$0.20097
1 EVR(EVR)/MYR
RM0.8460837
1 EVR(EVR)/TRY
8.1975663
1 EVR(EVR)/JPY
¥29.54259
1 EVR(EVR)/ARS
ARS$260.6600997
1 EVR(EVR)/RUB
16.0273575
1 EVR(EVR)/INR
17.5868847
1 EVR(EVR)/IDR
Rp3,241.4511591
1 EVR(EVR)/KRW
279.1232136
1 EVR(EVR)/PHP
11.3648535
1 EVR(EVR)/EGP
￡E.9.7028316
1 EVR(EVR)/BRL
R$1.085238
1 EVR(EVR)/CAD
C$0.2773386
1 EVR(EVR)/BDT
24.4057968
1 EVR(EVR)/NGN
308.2357278
1 EVR(EVR)/UAH
8.2819737
1 EVR(EVR)/VES
Bs27.13095
1 EVR(EVR)/CLP
$193.73508
1 EVR(EVR)/PKR
Rs56.9307816
1 EVR(EVR)/KZT
108.8071677
1 EVR(EVR)/THB
฿6.511428
1 EVR(EVR)/TWD
NT$6.0351291
1 EVR(EVR)/AED
د.إ0.7375599
1 EVR(EVR)/CHF
Fr0.160776
1 EVR(EVR)/HKD
HK$1.5715854
1 EVR(EVR)/AMD
֏76.8227922
1 EVR(EVR)/MAD
.د.م1.8067203
1 EVR(EVR)/MXN
$3.7641681
1 EVR(EVR)/PLN
0.7315308
1 EVR(EVR)/RON
лв0.8681904
1 EVR(EVR)/SEK
kr1.9172538
1 EVR(EVR)/BGN
лв0.3356199
1 EVR(EVR)/HUF
Ft67.8936951
1 EVR(EVR)/CZK
4.2083118
1 EVR(EVR)/KWD
د.ك0.06129585
1 EVR(EVR)/ILS
0.6772689
1 EVR(EVR)/NOK
kr2.0438649
1 EVR(EVR)/NZD
$0.3376296

EVR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EVR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EVR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EVR kohta

Kui palju on EVR (EVR) tänapäeval väärt?
Reaalajas EVR hind USD on 0.20097 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EVR/USD hind?
Praegune hind EVR/USD on $ 0.20097. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EVR turukapitalisatsioon?
EVR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EVR ringlev varu?
EVR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EVR (ATH) hind?
EVR saavutab ATH hinna summas 0.6500941143257551 USD.
Mis oli kõigi aegade EVR madalaim (ATL) hind?
EVR nägi ATL hinda summas 0.0344550846845965 USD.
Milline on EVR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EVR kauplemismaht on $ 917.87 USD.
Kas EVR sel aastal kõrgemale ka suundub?
EVR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EVR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:51 (UTC+8)

EVR (EVR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EVR/USD kalkulaator

Summa

EVR
EVR
USD
USD

1 EVR = 0.20097 USD

Kauplemine: EVR

EVRUSDT
$0.20097
$0.20097
-0.26%

