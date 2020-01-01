Earthmeta (EARTHMETA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Earthmeta (EARTHMETA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Earthmeta (EARTHMETA) teave EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards. Ametlik veebisait: https://earthmeta.ai Valge raamat: https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A Ostke EARTHMETA kohe!

Earthmeta (EARTHMETA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Earthmeta (EARTHMETA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.73M $ 14.73M $ 14.73M Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.53M $ 21.53M $ 21.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 $ 0.009175622425180366 Praegune hind: $ 0.01025 $ 0.01025 $ 0.01025 Lisateave Earthmeta (EARTHMETA) hinna kohta

Earthmeta (EARTHMETA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Earthmeta (EARTHMETA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EARTHMETA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EARTHMETA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EARTHMETA tokeni tokenoomikat, avastage EARTHMETA tokeni reaalajas hinda!

Earthmeta (EARTHMETA) hinna ajalugu EARTHMETA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EARTHMETA hinna ajalugu kohe!

