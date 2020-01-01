Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lorenzo Protocol (BANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lorenzo Protocol (BANK) teave Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Ametlik veebisait: https://www.lorenzo-protocol.xyz Valge raamat: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Ostke BANK kohe!

Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lorenzo Protocol (BANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Koguvaru: $ 508.08M $ 508.08M $ 508.08M Ringlev varu: $ 174.65M $ 174.65M $ 174.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 126.71M $ 126.71M $ 126.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Kõigi aegade madalaim: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Praegune hind: $ 0.06034 $ 0.06034 $ 0.06034 Lisateave Lorenzo Protocol (BANK) hinna kohta

Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BANK tokeni tokenoomikat, avastage BANK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BANK Kas olete huvitatud Lorenzo Protocol (BANK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BANK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BANK MEXC-ist osta!

Lorenzo Protocol (BANK) hinna ajalugu BANK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BANK hinna ajalugu kohe!

BANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BANK võiks suunduda? Meie BANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BANK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!