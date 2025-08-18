DOGE (DOGE) reaalajas hind on $ 0.24198. Viimase 24 tunni jooksul DOGE kaubeldud madalaim $ 0.22803 ja kõrgeim $ 0.24232 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7375666 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000085474399384111.
Lüliajalise tootluse osas on DOGE muutunud +2.94% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGE (DOGE) – turuteave
DOGE (DOGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOGE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0004832
+0.20%
30 päeva
$ +0.00486
+2.04%
60 päeva
$ +0.07498
+44.89%
90 päeva
$ +0.01759
+7.83%
DOGE Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOGE muutuse $ +0.0004832 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOGE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00486 (+2.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOGE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGE $ +0.07498 (+44.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOGE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01759 (+7.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOGE (DOGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.
DOGE hinna ennustus (USD)
DOGE (DOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOGE (DOGE) ostujuhend
