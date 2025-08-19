DIGG (DIGG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DIGG kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. DIGGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DIGG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DIGG (DIGG) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
DIGG praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. DIGG ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DIGG (DIGG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DIGG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
DIGG Hinnamuutus täna
Täna registreeris DIGG muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DIGG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DIGG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DIGG -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DIGG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on DIGG (DIGG)
DIGG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DIGG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DIGG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DIGG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DIGG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DIGG hinna ennustus (USD)
Kui palju on DIGG (DIGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DIGG (DIGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DIGG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DIGG (DIGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DIGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DIGG (DIGG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DIGG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DIGG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
DIGG kohalike valuutade suhtes
1 DIGG(DIGG)/VND
₫--
1 DIGG(DIGG)/AUD
A$--
1 DIGG(DIGG)/GBP
￡--
1 DIGG(DIGG)/EUR
€--
1 DIGG(DIGG)/USD
$--
1 DIGG(DIGG)/MYR
RM--
1 DIGG(DIGG)/TRY
₺--
1 DIGG(DIGG)/JPY
¥--
1 DIGG(DIGG)/ARS
ARS$--
1 DIGG(DIGG)/RUB
₽--
1 DIGG(DIGG)/INR
₹--
1 DIGG(DIGG)/IDR
Rp--
1 DIGG(DIGG)/KRW
₩--
1 DIGG(DIGG)/PHP
₱--
1 DIGG(DIGG)/EGP
￡E.--
1 DIGG(DIGG)/BRL
R$--
1 DIGG(DIGG)/CAD
C$--
1 DIGG(DIGG)/BDT
৳--
1 DIGG(DIGG)/NGN
₦--
1 DIGG(DIGG)/COP
$--
1 DIGG(DIGG)/ZAR
R.--
1 DIGG(DIGG)/UAH
₴--
1 DIGG(DIGG)/VES
Bs--
1 DIGG(DIGG)/CLP
$--
1 DIGG(DIGG)/PKR
Rs--
1 DIGG(DIGG)/KZT
₸--
1 DIGG(DIGG)/THB
฿--
1 DIGG(DIGG)/TWD
NT$--
1 DIGG(DIGG)/AED
د.إ--
1 DIGG(DIGG)/CHF
Fr--
1 DIGG(DIGG)/HKD
HK$--
1 DIGG(DIGG)/AMD
֏--
1 DIGG(DIGG)/MAD
.د.م--
1 DIGG(DIGG)/MXN
$--
1 DIGG(DIGG)/SAR
ريال--
1 DIGG(DIGG)/PLN
zł--
1 DIGG(DIGG)/RON
лв--
1 DIGG(DIGG)/SEK
kr--
1 DIGG(DIGG)/BGN
лв--
1 DIGG(DIGG)/HUF
Ft--
1 DIGG(DIGG)/CZK
Kč--
1 DIGG(DIGG)/KWD
د.ك--
1 DIGG(DIGG)/ILS
₪--
1 DIGG(DIGG)/AOA
Kz--
1 DIGG(DIGG)/BHD
.د.ب--
1 DIGG(DIGG)/BMD
$--
1 DIGG(DIGG)/DKK
kr--
1 DIGG(DIGG)/HNL
L--
1 DIGG(DIGG)/MUR
₨--
1 DIGG(DIGG)/NAD
$--
1 DIGG(DIGG)/NOK
kr--
1 DIGG(DIGG)/NZD
$--
1 DIGG(DIGG)/PAB
B/.--
1 DIGG(DIGG)/PGK
K--
1 DIGG(DIGG)/QAR
ر.ق--
1 DIGG(DIGG)/RSD
дин.--
DIGG ressurss
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DIGG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
DIGG/USD kalkulaator
Summa
DIGG
USD
1 DIGG = -- USD
Liituge MEXC-ga juba täna
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu -- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu