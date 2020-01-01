Manchester City Fan (CITY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Manchester City Fan (CITY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Manchester City Fan (CITY) teave $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Ametlik veebisait: https://www.socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Ostke CITY kohe!

Manchester City Fan (CITY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Manchester City Fan (CITY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Koguvaru: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Ringlev varu: $ 10.64M $ 10.64M $ 10.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.69M $ 21.69M $ 21.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Praegune hind: $ 1.0989 $ 1.0989 $ 1.0989 Lisateave Manchester City Fan (CITY) hinna kohta

Manchester City Fan (CITY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Manchester City Fan (CITY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CITY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CITY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CITY tokeni tokenoomikat, avastage CITY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CITY Kas olete huvitatud Manchester City Fan (CITY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CITY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CITY MEXC-ist osta!

Manchester City Fan (CITY) hinna ajalugu CITY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CITY hinna ajalugu kohe!

CITY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CITY võiks suunduda? Meie CITY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CITY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!