Manchester City Fan logo

Manchester City Fan hind(CITY)

1 CITY/USD reaalajas hind:

$1.1609
-0.63%1D
USD
Manchester City Fan (CITY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:15:58 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.1553
24 h madal
$ 1.2181
24 h kõrge

$ 1.1553
$ 1.2181
$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
-0.69%

-0.63%

-3.35%

-3.35%

Manchester City Fan (CITY) reaalajas hind on $ 1.1599. Viimase 24 tunni jooksul CITY kaubeldud madalaim $ 1.1553 ja kõrgeim $ 1.2181 näitab aktiivset turu volatiivsust. CITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 36.89926205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8026910991831949.

Lüliajalise tootluse osas on CITY muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -3.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Manchester City Fan (CITY) – turuteave

No.1062

$ 12.34M
$ 587.43K
$ 22.90M
10.64M
19,740,000
19,740,000
53.89%

CHZ

Manchester City Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 12.34M $ 587.43K 24 tunnise kauplemismahuga. CITY ringlev varu on 10.64M, mille koguvaru on 19740000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.90M.

Manchester City Fan (CITY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Manchester City Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00736-0.63%
30 päeva$ +0.2345+25.34%
60 päeva$ +0.1992+20.73%
90 päeva$ +0.0108+0.93%
Manchester City Fan Hinnamuutus täna

Täna registreeris CITY muutuse $ -0.00736 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Manchester City Fan 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2345 (+25.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Manchester City Fan 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CITY $ +0.1992 (+20.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Manchester City Fan 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0108 (+0.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Manchester City Fan (CITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Manchester City Fan hinnaajaloo lehte.

Mis on Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Manchester City Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CITY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Manchester City Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Manchester City Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Manchester City Fan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manchester City Fan (CITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manchester City Fan (CITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manchester City Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Manchester City Fan hinna ennustust kohe!

Manchester City Fan (CITY) tokenoomika

Manchester City Fan (CITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Manchester City Fan (CITY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Manchester City Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Manchester City Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CITY kohalike valuutade suhtes

1 Manchester City Fan(CITY)/VND
30,522.7685
1 Manchester City Fan(CITY)/AUD
A$1.763048
1 Manchester City Fan(CITY)/GBP
0.846727
1 Manchester City Fan(CITY)/EUR
0.985915
1 Manchester City Fan(CITY)/USD
$1.1599
1 Manchester City Fan(CITY)/MYR
RM4.883179
1 Manchester City Fan(CITY)/TRY
47.312321
1 Manchester City Fan(CITY)/JPY
¥170.5053
1 Manchester City Fan(CITY)/ARS
ARS$1,504.401899
1 Manchester City Fan(CITY)/RUB
92.455629
1 Manchester City Fan(CITY)/INR
101.502849
1 Manchester City Fan(CITY)/IDR
Rp18,708.061897
1 Manchester City Fan(CITY)/KRW
1,610.961912
1 Manchester City Fan(CITY)/PHP
65.592345
1 Manchester City Fan(CITY)/EGP
￡E.55.976774
1 Manchester City Fan(CITY)/BRL
R$6.26346
1 Manchester City Fan(CITY)/CAD
C$1.600662
1 Manchester City Fan(CITY)/BDT
140.858256
1 Manchester City Fan(CITY)/NGN
1,778.985026
1 Manchester City Fan(CITY)/UAH
47.799479
1 Manchester City Fan(CITY)/VES
Bs156.5865
1 Manchester City Fan(CITY)/CLP
$1,118.1436
1 Manchester City Fan(CITY)/PKR
Rs328.576472
1 Manchester City Fan(CITY)/KZT
627.981459
1 Manchester City Fan(CITY)/THB
฿37.46477
1 Manchester City Fan(CITY)/TWD
NT$34.831797
1 Manchester City Fan(CITY)/AED
د.إ4.256833
1 Manchester City Fan(CITY)/CHF
Fr0.92792
1 Manchester City Fan(CITY)/HKD
HK$9.070418
1 Manchester City Fan(CITY)/AMD
֏443.383374
1 Manchester City Fan(CITY)/MAD
.د.م10.427501
1 Manchester City Fan(CITY)/MXN
$21.887313
1 Manchester City Fan(CITY)/PLN
4.222036
1 Manchester City Fan(CITY)/RON
лв5.010768
1 Manchester City Fan(CITY)/SEK
kr11.077045
1 Manchester City Fan(CITY)/BGN
лв1.937033
1 Manchester City Fan(CITY)/HUF
Ft391.58224
1 Manchester City Fan(CITY)/CZK
24.24191
1 Manchester City Fan(CITY)/KWD
د.ك0.3537695
1 Manchester City Fan(CITY)/ILS
3.908863
1 Manchester City Fan(CITY)/NOK
kr11.819381
1 Manchester City Fan(CITY)/NZD
$1.948632

Manchester City Fan ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Manchester City Fan võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Manchester City Fan ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Manchester City Fan kohta

Kui palju on Manchester City Fan (CITY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CITY hind USD on 1.1599 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CITY/USD hind?
Praegune hind CITY/USD on $ 1.1599. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Manchester City Fan turukapitalisatsioon?
CITY turukapitalisatsioon on $ 12.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CITY ringlev varu?
CITY ringlev varu on 10.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CITY (ATH) hind?
CITY saavutab ATH hinna summas 36.89926205 USD.
Mis oli kõigi aegade CITY madalaim (ATL) hind?
CITY nägi ATL hinda summas 0.8026910991831949 USD.
Milline on CITY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CITY kauplemismaht on $ 587.43K USD.
Kas CITY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CITY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CITY hinna ennustust.
Manchester City Fan (CITY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

