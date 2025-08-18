Manchester City Fan (CITY) reaalajas hind on $ 1.1599. Viimase 24 tunni jooksul CITY kaubeldud madalaim $ 1.1553 ja kõrgeim $ 1.2181 näitab aktiivset turu volatiivsust. CITYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 36.89926205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8026910991831949.
Lüliajalise tootluse osas on CITY muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -3.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Manchester City Fan (CITY) – turuteave
No.1062
$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M
$ 587.43K
$ 587.43K$ 587.43K
$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M
10.64M
10.64M 10.64M
19,740,000
19,740,000 19,740,000
19,740,000
19,740,000 19,740,000
53.89%
CHZ
Manchester City Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 12.34M$ 587.43K 24 tunnise kauplemismahuga. CITY ringlev varu on 10.64M, mille koguvaru on 19740000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.90M.
Manchester City Fan (CITY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Manchester City Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00736
-0.63%
30 päeva
$ +0.2345
+25.34%
60 päeva
$ +0.1992
+20.73%
90 päeva
$ +0.0108
+0.93%
Manchester City Fan Hinnamuutus täna
Täna registreeris CITY muutuse $ -0.00736 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Manchester City Fan 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2345 (+25.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Manchester City Fan 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CITY $ +0.1992 (+20.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Manchester City Fan 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0108 (+0.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Manchester City Fan (CITY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
Manchester City Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Manchester City Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CITY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Manchester City Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Manchester City Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Manchester City Fan hinna ennustus (USD)
Kui palju on Manchester City Fan (CITY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manchester City Fan (CITY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manchester City Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Manchester City Fan (CITY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CITY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Manchester City Fan (CITY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Manchester City Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Manchester City Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
