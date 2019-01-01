CHR (CHR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHR (CHR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHR (CHR) teave Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Ametlik veebisait: https://chromia.com/ Valge raamat: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.chromia.com/Mainnet Ostke CHR kohe!

CHR (CHR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CHR (CHR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.28M $ 81.28M $ 81.28M Koguvaru: $ 845.83M $ 845.83M $ 845.83M Ringlev varu: $ 845.83M $ 845.83M $ 845.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 93.99M $ 93.99M $ 93.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 Praegune hind: $ 0.0961 $ 0.0961 $ 0.0961 Lisateave CHR (CHR) hinna kohta

CHR (CHR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHR (CHR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHR tokeni tokenoomikat, avastage CHR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHR Kas olete huvitatud CHR (CHR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHR MEXC-ist osta!

CHR (CHR) hinna ajalugu CHR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHR hinna ajalugu kohe!

CHR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHR võiks suunduda? Meie CHR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHR tokeni hinna ennustust kohe!

