CHR (CHR) reaalajas hind on $ 0.10447. Viimase 24 tunni jooksul CHR kaubeldud madalaim $ 0.10247 ja kõrgeim $ 0.11451 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4996914759745297 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00852539841207.
Lüliajalise tootluse osas on CHR muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +8.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CHR (CHR) – turuteave
No.409
$ 88.35M
$ 88.35M$ 88.35M
$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M
$ 102.18M
$ 102.18M$ 102.18M
845.68M
845.68M 845.68M
978,064,789
978,064,789 978,064,789
845,681,914.378197
845,681,914.378197 845,681,914.378197
86.46%
CHROMIA
CHR praegune turukapitalisatsioon on $ 88.35M$ 6.09M 24 tunnise kauplemismahuga. CHR ringlev varu on 845.68M, mille koguvaru on 845681914.378197. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.18M.
CHR (CHR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CHR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001149
+0.11%
30 päeva
$ +0.00828
+8.60%
60 päeva
$ +0.02944
+39.23%
90 päeva
$ +0.00139
+1.34%
CHR Hinnamuutus täna
Täna registreeris CHR muutuse $ +0.0001149 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CHR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00828 (+8.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CHR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHR $ +0.02944 (+39.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CHR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00139 (+1.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CHR (CHR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4.
FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet
ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2
CHR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CHR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CHR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CHR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CHR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CHR hinna ennustus (USD)
Kui palju on CHR (CHR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHR (CHR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CHR (CHR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CHR (CHR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CHR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CHR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.