CHR logo

CHR hind(CHR)

1 CHR/USD reaalajas hind:

$0.10455
$0.10455
+0.11%1D
USD
CHR (CHR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:56 (UTC+8)

CHR (CHR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.10247
$ 0.10247
24 h madal
$ 0.11451
$ 0.11451
24 h kõrge

$ 0.10247
$ 0.10247

$ 0.11451
$ 0.11451

$ 1.4996914759745297
$ 1.4996914759745297

$ 0.00852539841207
$ 0.00852539841207

+0.59%

+0.11%

+8.39%

+8.39%

CHR (CHR) reaalajas hind on $ 0.10447. Viimase 24 tunni jooksul CHR kaubeldud madalaim $ 0.10247 ja kõrgeim $ 0.11451 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4996914759745297 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00852539841207.

Lüliajalise tootluse osas on CHR muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +8.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CHR (CHR) – turuteave

No.409

$ 88.35M
$ 88.35M

$ 6.09M
$ 6.09M

$ 102.18M
$ 102.18M

845.68M
845.68M

978,064,789
978,064,789

845,681,914.378197
845,681,914.378197

86.46%

CHROMIA

CHR praegune turukapitalisatsioon on $ 88.35M $ 6.09M 24 tunnise kauplemismahuga. CHR ringlev varu on 845.68M, mille koguvaru on 845681914.378197. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.18M.

CHR (CHR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CHR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001149+0.11%
30 päeva$ +0.00828+8.60%
60 päeva$ +0.02944+39.23%
90 päeva$ +0.00139+1.34%
CHR Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHR muutuse $ +0.0001149 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CHR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00828 (+8.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CHR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHR $ +0.02944 (+39.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CHR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00139 (+1.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CHR (CHR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CHR hinnaajaloo lehte.

Mis on CHR (CHR)

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

CHR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CHR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CHR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CHR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CHR hinna ennustus (USD)

Kui palju on CHR (CHR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHR (CHR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CHR hinna ennustust kohe!

CHR (CHR) tokenoomika

CHR (CHR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CHR (CHR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CHR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CHR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHR kohalike valuutade suhtes

1 CHR(CHR)/VND
2,749.12805
1 CHR(CHR)/AUD
A$0.1587944
1 CHR(CHR)/GBP
0.0762631
1 CHR(CHR)/EUR
0.0887995
1 CHR(CHR)/USD
$0.10447
1 CHR(CHR)/MYR
RM0.4398187
1 CHR(CHR)/TRY
4.2613313
1 CHR(CHR)/JPY
¥15.35709
1 CHR(CHR)/ARS
ARS$135.4986347
1 CHR(CHR)/RUB
8.3273037
1 CHR(CHR)/INR
9.1421697
1 CHR(CHR)/IDR
Rp1,684.9997641
1 CHR(CHR)/KRW
145.0962936
1 CHR(CHR)/PHP
5.9077785
1 CHR(CHR)/EGP
￡E.5.0417222
1 CHR(CHR)/BRL
R$0.564138
1 CHR(CHR)/CAD
C$0.1441686
1 CHR(CHR)/BDT
12.6868368
1 CHR(CHR)/NGN
160.2298178
1 CHR(CHR)/UAH
4.3052087
1 CHR(CHR)/VES
Bs14.10345
1 CHR(CHR)/CLP
$100.70908
1 CHR(CHR)/PKR
Rs29.5942616
1 CHR(CHR)/KZT
56.5611027
1 CHR(CHR)/THB
฿3.374381
1 CHR(CHR)/TWD
NT$3.1372341
1 CHR(CHR)/AED
د.إ0.3834049
1 CHR(CHR)/CHF
Fr0.083576
1 CHR(CHR)/HKD
HK$0.8169554
1 CHR(CHR)/AMD
֏39.9347022
1 CHR(CHR)/MAD
.د.م0.9391853
1 CHR(CHR)/MXN
$1.9713489
1 CHR(CHR)/PLN
0.3802708
1 CHR(CHR)/RON
лв0.4513104
1 CHR(CHR)/SEK
kr0.9976885
1 CHR(CHR)/BGN
лв0.1744649
1 CHR(CHR)/HUF
Ft35.269072
1 CHR(CHR)/CZK
2.183423
1 CHR(CHR)/KWD
د.ك0.03186335
1 CHR(CHR)/ILS
0.3520639
1 CHR(CHR)/NOK
kr1.0645493
1 CHR(CHR)/NZD
$0.1755096

CHR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CHR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CHR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHR kohta

Kui palju on CHR (CHR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHR hind USD on 0.10447 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHR/USD hind?
Praegune hind CHR/USD on $ 0.10447. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CHR turukapitalisatsioon?
CHR turukapitalisatsioon on $ 88.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHR ringlev varu?
CHR ringlev varu on 845.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHR (ATH) hind?
CHR saavutab ATH hinna summas 1.4996914759745297 USD.
Mis oli kõigi aegade CHR madalaim (ATL) hind?
CHR nägi ATL hinda summas 0.00852539841207 USD.
Milline on CHR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHR kauplemismaht on $ 6.09M USD.
Kas CHR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHR hinna ennustust.
CHR (CHR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.10455
