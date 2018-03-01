Centrality (CENNZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Centrality (CENNZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Centrality (CENNZ) teave Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem. Ametlik veebisait: https://cennz.net/ Valge raamat: https://centrality.ai/wp-content/uploads/2018/11/Centrality_Whitepaper_06112018.pdf Plokiahela Explorer: https://uncoverexplorer.com/asset/CENNZ Ostke CENNZ kohe!

Centrality (CENNZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Centrality (CENNZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.45299 $ 0.45299 $ 0.45299 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 $ 0.001289077486695642 Praegune hind: $ 0.001714 $ 0.001714 $ 0.001714 Lisateave Centrality (CENNZ) hinna kohta

Centrality (CENNZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Centrality (CENNZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CENNZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CENNZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CENNZ tokeni tokenoomikat, avastage CENNZ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CENNZ Kas olete huvitatud Centrality (CENNZ) lisamisest oma portfooliosse?

Centrality (CENNZ) hinna ajalugu CENNZ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CENNZ hinna ajalugu kohe!

CENNZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CENNZ võiks suunduda? Meie CENNZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CENNZ tokeni hinna ennustust kohe!

