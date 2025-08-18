Rohkem infot CENNZ

Centrality hind(CENNZ)

1 CENNZ/USD reaalajas hind:

$0.001783
$0.001783$0.001783
-0.05%1D
Centrality (CENNZ) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:15:08 (UTC+8)

Centrality (CENNZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749
24 h madal
$ 0.001828
$ 0.001828$ 0.001828
24 h kõrge

$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749

$ 0.001828
$ 0.001828$ 0.001828

$ 0.541558027267456
$ 0.541558027267456$ 0.541558027267456

$ 0.001289077486695642
$ 0.001289077486695642$ 0.001289077486695642

-0.06%

-0.05%

+12.13%

+12.13%

Centrality (CENNZ) reaalajas hind on $ 0.001783. Viimase 24 tunni jooksul CENNZ kaubeldud madalaim $ 0.001749 ja kõrgeim $ 0.001828 näitab aktiivset turu volatiivsust. CENNZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.541558027267456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001289077486695642.

Lüliajalise tootluse osas on CENNZ muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +12.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Centrality (CENNZ) – turuteave

No.1810

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

1.20B
1.20B 1.20B

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

2018-03-01 00:00:00

$ 0.12
$ 0.12$ 0.12

Centrality praegune turukapitalisatsioon on $ 2.14M $ 61.12K 24 tunnise kauplemismahuga. CENNZ ringlev varu on 1.20B, mille koguvaru on 1200000000.

Centrality (CENNZ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Centrality tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000089-0.05%
30 päeva$ -0.000461-20.55%
60 päeva$ -0.000461-20.55%
90 päeva$ -0.00046-20.51%
Centrality Hinnamuutus täna

Täna registreeris CENNZ muutuse $ -0.00000089 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Centrality 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000461 (-20.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Centrality 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CENNZ $ -0.000461 (-20.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Centrality 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00046 (-20.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Centrality (CENNZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Centrality hinnaajaloo lehte.

Mis on Centrality (CENNZ)

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Centrality on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centrality investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida CENNZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Centrality kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centrality ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Centrality hinna ennustus (USD)

Kui palju on Centrality (CENNZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centrality (CENNZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centrality nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Centrality hinna ennustust kohe!

Centrality (CENNZ) tokenoomika

Centrality (CENNZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CENNZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Centrality (CENNZ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Centrality osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centrality osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CENNZ kohalike valuutade suhtes

1 Centrality(CENNZ)/VND
46.919645
1 Centrality(CENNZ)/AUD
A$0.00271016
1 Centrality(CENNZ)/GBP
0.00130159
1 Centrality(CENNZ)/EUR
0.00151555
1 Centrality(CENNZ)/USD
$0.001783
1 Centrality(CENNZ)/MYR
RM0.00750643
1 Centrality(CENNZ)/TRY
0.07272857
1 Centrality(CENNZ)/JPY
¥0.262101
1 Centrality(CENNZ)/ARS
ARS$2.31256883
1 Centrality(CENNZ)/RUB
0.14212293
1 Centrality(CENNZ)/INR
0.15603033
1 Centrality(CENNZ)/IDR
Rp28.75806049
1 Centrality(CENNZ)/KRW
2.47637304
1 Centrality(CENNZ)/PHP
0.10082865
1 Centrality(CENNZ)/EGP
￡E.0.08604758
1 Centrality(CENNZ)/BRL
R$0.0096282
1 Centrality(CENNZ)/CAD
C$0.00246054
1 Centrality(CENNZ)/BDT
0.21652752
1 Centrality(CENNZ)/NGN
2.73465842
1 Centrality(CENNZ)/UAH
0.07347743
1 Centrality(CENNZ)/VES
Bs0.240705
1 Centrality(CENNZ)/CLP
$1.718812
1 Centrality(CENNZ)/PKR
Rs0.50508824
1 Centrality(CENNZ)/KZT
0.96533403
1 Centrality(CENNZ)/THB
฿0.0575909
1 Centrality(CENNZ)/TWD
NT$0.05354349
1 Centrality(CENNZ)/AED
د.إ0.00654361
1 Centrality(CENNZ)/CHF
Fr0.0014264
1 Centrality(CENNZ)/HKD
HK$0.01394306
1 Centrality(CENNZ)/AMD
֏0.68156958
1 Centrality(CENNZ)/MAD
.د.م0.01602917
1 Centrality(CENNZ)/MXN
$0.03364521
1 Centrality(CENNZ)/PLN
0.00649012
1 Centrality(CENNZ)/RON
лв0.00770256
1 Centrality(CENNZ)/SEK
kr0.01702765
1 Centrality(CENNZ)/BGN
лв0.00297761
1 Centrality(CENNZ)/HUF
Ft0.6019408
1 Centrality(CENNZ)/CZK
0.0372647
1 Centrality(CENNZ)/KWD
د.ك0.000543815
1 Centrality(CENNZ)/ILS
0.00600871
1 Centrality(CENNZ)/NOK
kr0.01816877
1 Centrality(CENNZ)/NZD
$0.00299544

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Centrality võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Centrality ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Centrality kohta

Kui palju on Centrality (CENNZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas CENNZ hind USD on 0.001783 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CENNZ/USD hind?
Praegune hind CENNZ/USD on $ 0.001783. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Centrality turukapitalisatsioon?
CENNZ turukapitalisatsioon on $ 2.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CENNZ ringlev varu?
CENNZ ringlev varu on 1.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CENNZ (ATH) hind?
CENNZ saavutab ATH hinna summas 0.541558027267456 USD.
Mis oli kõigi aegade CENNZ madalaim (ATL) hind?
CENNZ nägi ATL hinda summas 0.001289077486695642 USD.
Milline on CENNZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CENNZ kauplemismaht on $ 61.12K USD.
Kas CENNZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
CENNZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CENNZ hinna ennustust.
2025-08-18 01:15:08 (UTC+8)

Centrality (CENNZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 CENNZ = 0.001783 USD

CENNZUSDT
$0.001783
$0.001783$0.001783
-0.16%

