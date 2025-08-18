Centrality (CENNZ) reaalajas hind on $ 0.001783. Viimase 24 tunni jooksul CENNZ kaubeldud madalaim $ 0.001749 ja kõrgeim $ 0.001828 näitab aktiivset turu volatiivsust. CENNZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.541558027267456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001289077486695642.
Lüliajalise tootluse osas on CENNZ muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +12.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Centrality (CENNZ) – turuteave
Centrality praegune turukapitalisatsioon on $ 2.14M$ 61.12K 24 tunnise kauplemismahuga. CENNZ ringlev varu on 1.20B, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Centrality (CENNZ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Centrality tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000089
-0.05%
30 päeva
$ -0.000461
-20.55%
60 päeva
$ -0.000461
-20.55%
90 päeva
$ -0.00046
-20.51%
Centrality Hinnamuutus täna
Täna registreeris CENNZ muutuse $ -0.00000089 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Centrality 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000461 (-20.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Centrality 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CENNZ $ -0.000461 (-20.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Centrality 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00046 (-20.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Centrality (CENNZ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.
Centrality on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centrality investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CENNZ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Centrality kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centrality ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Centrality hinna ennustus (USD)
Kui palju on Centrality (CENNZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centrality (CENNZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centrality nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Centrality (CENNZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CENNZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Centrality (CENNZ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Centrality osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centrality osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
