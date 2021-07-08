Cobak Token (CBK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cobak Token (CBK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cobak Token (CBK) teave Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Ametlik veebisait: https://cobak.co.kr/ Valge raamat: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Ostke CBK kohe!

Cobak Token (CBK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cobak Token (CBK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.00M $ 56.00M $ 56.00M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 95.94M $ 95.94M $ 95.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.37M $ 58.37M $ 58.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 Praegune hind: $ 0.5837 $ 0.5837 $ 0.5837 Lisateave Cobak Token (CBK) hinna kohta

Cobak Token (CBK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cobak Token (CBK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBK tokeni tokenoomikat, avastage CBK tokeni reaalajas hinda!

