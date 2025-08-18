Rohkem infot CBK

Cobak Token hind(CBK)

1 CBK/USD reaalajas hind:

$0.6134
0.00%1D
Cobak Token (CBK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:33 (UTC+8)

Cobak Token (CBK) hinna teave (USD)

$ 0.5926
24 h madal
$ 0.6179
24 h kõrge

$ 0.5926
$ 0.6179
$ 16.31319095
$ 0.3886256781622459
+0.27%

0.00%

-0.52%

-0.52%

Cobak Token (CBK) reaalajas hind on $ 0.6134. Viimase 24 tunni jooksul CBK kaubeldud madalaim $ 0.5926 ja kõrgeim $ 0.6179 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.31319095 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3886256781622459.

Lüliajalise tootluse osas on CBK muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cobak Token (CBK) – turuteave

No.539

$ 58.85M
$ 55.31K
$ 61.34M
95.94M
100,000,000
100,000,000
95.93%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Cobak Token praegune turukapitalisatsioon on $ 58.85M $ 55.31K 24 tunnise kauplemismahuga. CBK ringlev varu on 95.94M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.34M.

Cobak Token (CBK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cobak Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0269-4.21%
60 päeva$ +0.144+30.67%
90 päeva$ +0.0834+15.73%
Cobak Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris CBK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cobak Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0269 (-4.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cobak Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CBK $ +0.144 (+30.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cobak Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0834 (+15.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cobak Token (CBK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cobak Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cobak Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CBK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cobak Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cobak Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cobak Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cobak Token (CBK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cobak Token (CBK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cobak Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cobak Token hinna ennustust kohe!

Cobak Token (CBK) tokenoomika

Cobak Token (CBK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cobak Token (CBK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cobak Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cobak Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Cobak Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cobak Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cobak Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cobak Token kohta

Kui palju on Cobak Token (CBK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBK hind USD on 0.6134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBK/USD hind?
Praegune hind CBK/USD on $ 0.6134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cobak Token turukapitalisatsioon?
CBK turukapitalisatsioon on $ 58.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBK ringlev varu?
CBK ringlev varu on 95.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBK (ATH) hind?
CBK saavutab ATH hinna summas 16.31319095 USD.
Mis oli kõigi aegade CBK madalaim (ATL) hind?
CBK nägi ATL hinda summas 0.3886256781622459 USD.
Milline on CBK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBK kauplemismaht on $ 55.31K USD.
Kas CBK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:14:33 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

