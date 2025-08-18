Cobak Token (CBK) reaalajas hind on $ 0.6134. Viimase 24 tunni jooksul CBK kaubeldud madalaim $ 0.5926 ja kõrgeim $ 0.6179 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.31319095 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3886256781622459.
Lüliajalise tootluse osas on CBK muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cobak Token (CBK) – turuteave
Cobak Token praegune turukapitalisatsioon on $ 58.85M$ 55.31K 24 tunnise kauplemismahuga. CBK ringlev varu on 95.94M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.34M.
Cobak Token (CBK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cobak Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0269
-4.21%
60 päeva
$ +0.144
+30.67%
90 päeva
$ +0.0834
+15.73%
Cobak Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris CBK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cobak Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0269 (-4.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cobak Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CBK $ +0.144 (+30.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cobak Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0834 (+15.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cobak Token (CBK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
Cobak Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cobak Token (CBK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cobak Token (CBK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cobak Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cobak Token (CBK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cobak Token (CBK) ostujuhend
