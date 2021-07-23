Coin98 (C98) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Coin98 (C98) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Coin98 (C98) teave

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Ametlik veebisait:
https://www.coin98.com/
Valge raamat:
https://docs.coin98.com/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Coin98 (C98) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Coin98 (C98) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 50.05M
$ 50.05M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 50.05M
$ 50.05M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 6.4344
$ 6.4344
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306
Praegune hind:
$ 0.05005
$ 0.05005

Coin98 (C98) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Coin98 (C98) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate C98 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

C98 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate C98 tokeni tokenoomikat, avastage C98 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust C98

Kas olete huvitatud Coin98 (C98) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid C98 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Coin98 (C98) hinna ajalugu

C98 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

C98 – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu C98 võiks suunduda? Meie C98 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.