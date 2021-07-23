C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NimiC98

KohtNo.584

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.86%

Ringlev varu999,999,716

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-07-23 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim6.41624891,2021-08-25

Madalaim hind0.034640843683070306,2025-06-22

Avalik plokiahelBSC

TutvustusCoin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

