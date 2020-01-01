BOBER (BOBER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BOBER (BOBER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BOBER (BOBER) teave $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. Ametlik veebisait: https://boberonmvx.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 Ostke BOBER kohe!

BOBER (BOBER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BOBER (BOBER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 Praegune hind: $ 0.0001975 $ 0.0001975 $ 0.0001975 Lisateave BOBER (BOBER) hinna kohta

BOBER (BOBER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BOBER (BOBER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOBER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOBER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOBER tokeni tokenoomikat, avastage BOBER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BOBER Kas olete huvitatud BOBER (BOBER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BOBER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BOBER MEXC-ist osta!

BOBER (BOBER) hinna ajalugu BOBER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOBER hinna ajalugu kohe!

BOBER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOBER võiks suunduda? Meie BOBER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOBER tokeni hinna ennustust kohe!

