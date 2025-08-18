BOBER (BOBER) reaalajas hind on $ 0.0002182. Viimase 24 tunni jooksul BOBER kaubeldud madalaim $ 0.0002095 ja kõrgeim $ 0.0002625 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001554678491517715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016167950826132.
Lüliajalise tootluse osas on BOBER muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.73% 24 tunni vältel +6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BOBER (BOBER) – turuteave
BOBER praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 340.11 24 tunnise kauplemismahuga. BOBER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6969393998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.
BOBER (BOBER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BOBER tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000005799
+2.73%
30 päeva
$ -0.0000261
-10.69%
60 päeva
$ -0.0000297
-11.99%
90 päeva
$ +0.0000182
+9.10%
BOBER Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOBER muutuse $ +0.000005799 (+2.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BOBER 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000261 (-10.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BOBER 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOBER $ -0.0000297 (-11.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BOBER 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000182 (+9.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BOBER (BOBER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.
BOBER on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BOBER investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BOBER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BOBER kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BOBER ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BOBER hinna ennustus (USD)
Kui palju on BOBER (BOBER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOBER (BOBER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOBER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BOBER (BOBER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BOBER (BOBER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BOBER osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BOBER osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.