Bluefin (BLUE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bluefin (BLUE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bluefin (BLUE) teave Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Ametlik veebisait: https://bluefin.io/ Valge raamat: https://learn.bluefin.io/bluefin Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Ostke BLUE kohe!

Bluefin (BLUE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bluefin (BLUE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.67M $ 22.67M $ 22.67M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.18M $ 74.18M $ 74.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Kõigi aegade madalaim: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Praegune hind: $ 0.07418 $ 0.07418 $ 0.07418 Lisateave Bluefin (BLUE) hinna kohta

Bluefin (BLUE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bluefin (BLUE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLUE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLUE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLUE tokeni tokenoomikat, avastage BLUE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLUE Kas olete huvitatud Bluefin (BLUE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLUE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLUE MEXC-ist osta!

Bluefin (BLUE) hinna ajalugu BLUE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLUE hinna ajalugu kohe!

BLUE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLUE võiks suunduda? Meie BLUE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLUE tokeni hinna ennustust kohe!

