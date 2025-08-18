Rohkem infot BLUE

Bluefin logo

Bluefin hind(BLUE)

1 BLUE/USD reaalajas hind:

-2.01%1D
USD
Bluefin (BLUE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:00 (UTC+8)

Bluefin (BLUE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.03%

-2.01%

-5.34%

-5.34%

Bluefin (BLUE) reaalajas hind on $ 0.08088. Viimase 24 tunni jooksul BLUE kaubeldud madalaim $ 0.08 ja kõrgeim $ 0.08305 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8407586553598296 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.057467810972881075.

Lüliajalise tootluse osas on BLUE muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel -5.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bluefin (BLUE) – turuteave

No.825

30.55%

SUI

Bluefin praegune turukapitalisatsioon on $ 24.72M $ 57.27K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUE ringlev varu on 305.59M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.88M.

Bluefin (BLUE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bluefin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016594-2.01%
30 päeva$ -0.01352-14.33%
60 päeva$ -0.00413-4.86%
90 päeva$ -0.02163-21.11%
Bluefin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BLUE muutuse $ -0.0016594 (-2.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bluefin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01352 (-14.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bluefin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUE $ -0.00413 (-4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bluefin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02163 (-21.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bluefin (BLUE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bluefin hinnaajaloo lehte.

Mis on Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Bluefin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bluefin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BLUE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bluefin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bluefin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bluefin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bluefin (BLUE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bluefin (BLUE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bluefin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bluefin hinna ennustust kohe!

Bluefin (BLUE) tokenoomika

Bluefin (BLUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bluefin (BLUE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bluefin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bluefin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BLUE kohalike valuutade suhtes

1 Bluefin(BLUE)/VND
2,128.3572
1 Bluefin(BLUE)/AUD
A$0.1237464
1 Bluefin(BLUE)/GBP
0.0590424
1 Bluefin(BLUE)/EUR
0.068748
1 Bluefin(BLUE)/USD
$0.08088
1 Bluefin(BLUE)/MYR
RM0.3405048
1 Bluefin(BLUE)/TRY
3.303948
1 Bluefin(BLUE)/JPY
¥11.88936
1 Bluefin(BLUE)/ARS
ARS$104.7662904
1 Bluefin(BLUE)/RUB
6.4404744
1 Bluefin(BLUE)/INR
7.0778088
1 Bluefin(BLUE)/IDR
Rp1,304.5159464
1 Bluefin(BLUE)/KRW
112.3326144
1 Bluefin(BLUE)/PHP
4.573764
1 Bluefin(BLUE)/EGP
￡E.3.8992248
1 Bluefin(BLUE)/BRL
R$0.436752
1 Bluefin(BLUE)/CAD
C$0.1116144
1 Bluefin(BLUE)/BDT
9.8220672
1 Bluefin(BLUE)/NGN
124.0488912
1 Bluefin(BLUE)/UAH
3.3330648
1 Bluefin(BLUE)/VES
Bs10.9188
1 Bluefin(BLUE)/CLP
$77.96832
1 Bluefin(BLUE)/PKR
Rs22.9116864
1 Bluefin(BLUE)/KZT
43.7892408
1 Bluefin(BLUE)/THB
฿2.6148504
1 Bluefin(BLUE)/TWD
NT$2.4288264
1 Bluefin(BLUE)/AED
د.إ0.2968296
1 Bluefin(BLUE)/CHF
Fr0.064704
1 Bluefin(BLUE)/HKD
HK$0.6324816
1 Bluefin(BLUE)/AMD
֏30.9171888
1 Bluefin(BLUE)/MAD
.د.م0.7271112
1 Bluefin(BLUE)/MXN
$1.5148824
1 Bluefin(BLUE)/PLN
0.2935944
1 Bluefin(BLUE)/RON
лв0.3494016
1 Bluefin(BLUE)/SEK
kr0.7715952
1 Bluefin(BLUE)/BGN
лв0.1350696
1 Bluefin(BLUE)/HUF
Ft27.2872944
1 Bluefin(BLUE)/CZK
1.6912008
1 Bluefin(BLUE)/KWD
د.ك0.0246684
1 Bluefin(BLUE)/ILS
0.2725656
1 Bluefin(BLUE)/NOK
kr0.8217408
1 Bluefin(BLUE)/NZD
$0.1358784

Bluefin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bluefin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bluefin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bluefin kohta

Kui palju on Bluefin (BLUE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BLUE hind USD on 0.08088 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BLUE/USD hind?
Praegune hind BLUE/USD on $ 0.08088. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bluefin turukapitalisatsioon?
BLUE turukapitalisatsioon on $ 24.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BLUE ringlev varu?
BLUE ringlev varu on 305.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLUE (ATH) hind?
BLUE saavutab ATH hinna summas 0.8407586553598296 USD.
Mis oli kõigi aegade BLUE madalaim (ATL) hind?
BLUE nägi ATL hinda summas 0.057467810972881075 USD.
Milline on BLUE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BLUE kauplemismaht on $ 57.27K USD.
Kas BLUE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BLUE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLUE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:00 (UTC+8)

Bluefin (BLUE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

