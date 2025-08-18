Bluefin (BLUE) reaalajas hind on $ 0.08088. Viimase 24 tunni jooksul BLUE kaubeldud madalaim $ 0.08 ja kõrgeim $ 0.08305 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLUEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8407586553598296 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.057467810972881075.
Lüliajalise tootluse osas on BLUE muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel -5.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bluefin (BLUE) – turuteave
No.825
$ 24.72M
$ 24.72M$ 24.72M
$ 57.27K
$ 57.27K$ 57.27K
$ 80.88M
$ 80.88M$ 80.88M
305.59M
305.59M 305.59M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
30.55%
SUI
Bluefin praegune turukapitalisatsioon on $ 24.72M$ 57.27K 24 tunnise kauplemismahuga. BLUE ringlev varu on 305.59M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.88M.
Bluefin (BLUE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bluefin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0016594
-2.01%
30 päeva
$ -0.01352
-14.33%
60 päeva
$ -0.00413
-4.86%
90 päeva
$ -0.02163
-21.11%
Bluefin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BLUE muutuse $ -0.0016594 (-2.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bluefin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01352 (-14.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bluefin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BLUE $ -0.00413 (-4.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bluefin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02163 (-21.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bluefin (BLUE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.
Bluefin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bluefin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BLUE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bluefin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bluefin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bluefin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bluefin (BLUE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bluefin (BLUE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bluefin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bluefin (BLUE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BLUE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bluefin (BLUE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bluefin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bluefin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.