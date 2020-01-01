CreatorBid (BID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CreatorBid (BID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CreatorBid (BID) teave Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Ametlik veebisait: https://creator.bid/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Ostke BID kohe!

CreatorBid (BID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CreatorBid (BID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.27M $ 19.27M $ 19.27M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.68M $ 71.68M $ 71.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Kõigi aegade madalaim: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Praegune hind: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 Lisateave CreatorBid (BID) hinna kohta

CreatorBid (BID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CreatorBid (BID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BID tokeni tokenoomikat, avastage BID tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BID Kas olete huvitatud CreatorBid (BID) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BID ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BID MEXC-ist osta!

CreatorBid (BID) hinna ajalugu BID hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BID hinna ajalugu kohe!

BID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BID võiks suunduda? Meie BID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BID tokeni hinna ennustust kohe!

