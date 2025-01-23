BID

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

NimiBID

KohtNo.854

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.41%

Ringlev varu269,300,128.899736

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.2693%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.31888185183104717,2025-01-23

Madalaim hind0.021154434890063488,2025-03-16

Avalik plokiahelBSC

TutvustusCreator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

BID/USDT
CreatorBid
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BID)
--
24 h summa (USDT)
--
Teave
