Bella (BEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bella (BEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bella (BEL) teave Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Ametlik veebisait: https://bella.fi/ Valge raamat: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Ostke BEL kohe!

Bella (BEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bella (BEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.26M $ 20.26M $ 20.26M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.32M $ 25.32M $ 25.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Praegune hind: $ 0.2532 $ 0.2532 $ 0.2532 Lisateave Bella (BEL) hinna kohta

Bella (BEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bella (BEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEL tokeni tokenoomikat, avastage BEL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BEL Kas olete huvitatud Bella (BEL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BEL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BEL MEXC-ist osta!

Bella (BEL) hinna ajalugu BEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BEL hinna ajalugu kohe!

BEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEL võiks suunduda? Meie BEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!