Bella (BEL) reaalajas hind on $ 0.2684. Viimase 24 tunni jooksul BEL kaubeldud madalaim $ 0.2626 ja kõrgeim $ 0.273 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.0337760204 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1970319058818738.
Lüliajalise tootluse osas on BEL muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bella (BEL) – turuteave
No.868
$ 21.47M
$ 21.47M
$ 290.77K
$ 290.77K
$ 26.84M
$ 26.84M
80.00M
80.00M
100,000,000
100,000,000
2020-09-09 00:00:00
$ 0.75
$ 0.75
ETH
Bella praegune turukapitalisatsioon on $ 21.47M$ 290.77K 24 tunnise kauplemismahuga. BEL ringlev varu on 80.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bella (BEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bella tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003895
-1.43%
30 päeva
$ -0.0238
-8.15%
60 päeva
$ +0.0356
+15.29%
90 päeva
$ -0.0697
-20.62%
Bella Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEL muutuse $ -0.003895 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bella 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0238 (-8.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bella 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEL $ +0.0356 (+15.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bella 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0697 (-20.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bella (BEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.
Bella on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bella investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bella kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bella ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bella hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bella (BEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bella (BEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bella nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bella (BEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bella (BEL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bella osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bella osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
