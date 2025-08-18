Rohkem infot BEL

Bella logo

Bella hind(BEL)

1 BEL/USD reaalajas hind:

Bella (BEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:31 (UTC+8)

Bella (BEL) hinna teave (USD)

Bella (BEL) reaalajas hind on $ 0.2684. Viimase 24 tunni jooksul BEL kaubeldud madalaim $ 0.2626 ja kõrgeim $ 0.273 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.0337760204 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1970319058818738.

Lüliajalise tootluse osas on BEL muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -2.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bella (BEL) – turuteave

No.868

Bella praegune turukapitalisatsioon on $ 21.47M $ 290.77K 24 tunnise kauplemismahuga. BEL ringlev varu on 80.00M, mille koguvaru on 100000000.

Bella (BEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bella tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003895-1.43%
30 päeva$ -0.0238-8.15%
60 päeva$ +0.0356+15.29%
90 päeva$ -0.0697-20.62%
Bella Hinnamuutus täna

Täna registreeris BEL muutuse $ -0.003895 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bella 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0238 (-8.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bella 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEL $ +0.0356 (+15.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bella 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0697 (-20.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bella (BEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bella hinnaajaloo lehte.

Mis on Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bella investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bella kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bella ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bella hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bella (BEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bella (BEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bella nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bella hinna ennustust kohe!

Bella (BEL) tokenoomika

Bella (BEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bella (BEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bella osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bella osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BEL kohalike valuutade suhtes

Bella ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bella võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bella ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bella kohta

Kui palju on Bella (BEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEL hind USD on 0.2684 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEL/USD hind?
Praegune hind BEL/USD on $ 0.2684. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bella turukapitalisatsioon?
BEL turukapitalisatsioon on $ 21.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEL ringlev varu?
BEL ringlev varu on 80.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEL (ATH) hind?
BEL saavutab ATH hinna summas 10.0337760204 USD.
Mis oli kõigi aegade BEL madalaim (ATL) hind?
BEL nägi ATL hinda summas 0.1970319058818738 USD.
Milline on BEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEL kauplemismaht on $ 290.77K USD.
Kas BEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

