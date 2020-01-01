FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FC Barcelona FT (BAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FC Barcelona FT (BAR) teave FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Ametlik veebisait: https://chiliz.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Ostke BAR kohe!

FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FC Barcelona FT (BAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Koguvaru: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Ringlev varu: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.59M $ 49.59M $ 49.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Praegune hind: $ 1.241 $ 1.241 $ 1.241 Lisateave FC Barcelona FT (BAR) hinna kohta

FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAR tokeni tokenoomikat, avastage BAR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BAR Kas olete huvitatud FC Barcelona FT (BAR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BAR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BAR MEXC-ist osta!

FC Barcelona FT (BAR) hinna ajalugu BAR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAR hinna ajalugu kohe!

BAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAR võiks suunduda? Meie BAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAR tokeni hinna ennustust kohe!

