FC Barcelona FT logo

FC Barcelona FT hind(BAR)

1 BAR/USD reaalajas hind:

$1.306
$1.306$1.306
-0.30%1D
USD
FC Barcelona FT (BAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:51 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.305
$ 1.305$ 1.305
24 h madal
$ 1.343
$ 1.343$ 1.343
24 h kõrge

$ 1.305
$ 1.305$ 1.305

$ 1.343
$ 1.343$ 1.343

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179

-0.31%

-0.30%

-2.03%

-2.03%

FC Barcelona FT (BAR) reaalajas hind on $ 1.306. Viimase 24 tunni jooksul BAR kaubeldud madalaim $ 1.305 ja kõrgeim $ 1.343 näitab aktiivset turu volatiivsust. BARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 79.25934055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.991574489714179.

Lüliajalise tootluse osas on BAR muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -2.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FC Barcelona FT (BAR) – turuteave

No.951

$ 17.01M
$ 17.01M$ 17.01M

$ 499.71K
$ 499.71K$ 499.71K

$ 52.19M
$ 52.19M$ 52.19M

13.02M
13.02M 13.02M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

FC Barcelona FT praegune turukapitalisatsioon on $ 17.01M $ 499.71K 24 tunnise kauplemismahuga. BAR ringlev varu on 13.02M, mille koguvaru on 39960000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FC Barcelona FT (BAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FC Barcelona FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00393-0.30%
30 päeva$ +0.174+15.37%
60 päeva$ +0.147+12.68%
90 päeva$ -0.27-17.14%
FC Barcelona FT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAR muutuse $ -0.00393 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FC Barcelona FT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.174 (+15.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FC Barcelona FT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAR $ +0.147 (+12.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FC Barcelona FT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.27 (-17.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FC Barcelona FT (BAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FC Barcelona FT hinnaajaloo lehte.

Mis on FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FC Barcelona FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FC Barcelona FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FC Barcelona FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FC Barcelona FT hinna ennustus (USD)

Kui palju on FC Barcelona FT (BAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FC Barcelona FT (BAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FC Barcelona FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FC Barcelona FT hinna ennustust kohe!

FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika

FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FC Barcelona FT (BAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FC Barcelona FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FC Barcelona FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAR kohalike valuutade suhtes

1 FC Barcelona FT(BAR)/VND
34,367.39
1 FC Barcelona FT(BAR)/AUD
A$1.98512
1 FC Barcelona FT(BAR)/GBP
0.95338
1 FC Barcelona FT(BAR)/EUR
1.1101
1 FC Barcelona FT(BAR)/USD
$1.306
1 FC Barcelona FT(BAR)/MYR
RM5.49826
1 FC Barcelona FT(BAR)/TRY
53.27174
1 FC Barcelona FT(BAR)/JPY
¥191.982
1 FC Barcelona FT(BAR)/ARS
ARS$1,693.89506
1 FC Barcelona FT(BAR)/RUB
104.10126
1 FC Barcelona FT(BAR)/INR
114.28806
1 FC Barcelona FT(BAR)/IDR
Rp21,064.51318
1 FC Barcelona FT(BAR)/KRW
1,813.87728
1 FC Barcelona FT(BAR)/PHP
73.8543
1 FC Barcelona FT(BAR)/EGP
￡E.63.02756
1 FC Barcelona FT(BAR)/BRL
R$7.0524
1 FC Barcelona FT(BAR)/CAD
C$1.80228
1 FC Barcelona FT(BAR)/BDT
158.60064
1 FC Barcelona FT(BAR)/NGN
2,003.06444
1 FC Barcelona FT(BAR)/UAH
53.82026
1 FC Barcelona FT(BAR)/VES
Bs176.31
1 FC Barcelona FT(BAR)/CLP
$1,258.984
1 FC Barcelona FT(BAR)/PKR
Rs369.96368
1 FC Barcelona FT(BAR)/KZT
707.08146
1 FC Barcelona FT(BAR)/THB
฿42.30134
1 FC Barcelona FT(BAR)/TWD
NT$39.21918
1 FC Barcelona FT(BAR)/AED
د.إ4.79302
1 FC Barcelona FT(BAR)/CHF
Fr1.0448
1 FC Barcelona FT(BAR)/HKD
HK$10.21292
1 FC Barcelona FT(BAR)/AMD
֏499.23156
1 FC Barcelona FT(BAR)/MAD
.د.م11.74094
1 FC Barcelona FT(BAR)/MXN
$24.64422
1 FC Barcelona FT(BAR)/PLN
4.75384
1 FC Barcelona FT(BAR)/RON
лв5.64192
1 FC Barcelona FT(BAR)/SEK
kr12.4723
1 FC Barcelona FT(BAR)/BGN
лв2.18102
1 FC Barcelona FT(BAR)/HUF
Ft440.9056
1 FC Barcelona FT(BAR)/CZK
27.2954
1 FC Barcelona FT(BAR)/KWD
د.ك0.39833
1 FC Barcelona FT(BAR)/ILS
4.40122
1 FC Barcelona FT(BAR)/NOK
kr13.30814
1 FC Barcelona FT(BAR)/NZD
$2.19408

FC Barcelona FT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FC Barcelona FT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FC Barcelona FT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FC Barcelona FT kohta

Kui palju on FC Barcelona FT (BAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAR hind USD on 1.306 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAR/USD hind?
Praegune hind BAR/USD on $ 1.306. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FC Barcelona FT turukapitalisatsioon?
BAR turukapitalisatsioon on $ 17.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAR ringlev varu?
BAR ringlev varu on 13.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAR (ATH) hind?
BAR saavutab ATH hinna summas 79.25934055 USD.
Mis oli kõigi aegade BAR madalaim (ATL) hind?
BAR nägi ATL hinda summas 0.991574489714179 USD.
Milline on BAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAR kauplemismaht on $ 499.71K USD.
Kas BAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:07:51 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BAR/USD kalkulaator

Summa

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 1.306 USD

Kauplemine: BAR

BARUSDT
$1.306
$1.306$1.306
-0.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu