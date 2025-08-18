FC Barcelona FT (BAR) reaalajas hind on $ 1.306. Viimase 24 tunni jooksul BAR kaubeldud madalaim $ 1.305 ja kõrgeim $ 1.343 näitab aktiivset turu volatiivsust. BARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 79.25934055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.991574489714179.
Lüliajalise tootluse osas on BAR muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -2.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FC Barcelona FT (BAR) – turuteave
No.951
$ 17.01M
$ 499.71K
$ 52.19M
13.02M
39,960,000
CHZ
FC Barcelona FT praegune turukapitalisatsioon on $ 17.01M$ 499.71K 24 tunnise kauplemismahuga. BAR ringlev varu on 13.02M, mille koguvaru on 39960000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
FC Barcelona FT (BAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FC Barcelona FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00393
-0.30%
30 päeva
$ +0.174
+15.37%
60 päeva
$ +0.147
+12.68%
90 päeva
$ -0.27
-17.14%
FC Barcelona FT Hinnamuutus täna
Täna registreeris BAR muutuse $ -0.00393 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FC Barcelona FT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.174 (+15.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FC Barcelona FT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAR $ +0.147 (+12.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FC Barcelona FT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.27 (-17.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FC Barcelona FT (BAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
FC Barcelona FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FC Barcelona FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FC Barcelona FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FC Barcelona FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FC Barcelona FT hinna ennustus (USD)
Kui palju on FC Barcelona FT (BAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FC Barcelona FT (BAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FC Barcelona FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FC Barcelona FT (BAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FC Barcelona FT (BAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FC Barcelona FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FC Barcelona FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.