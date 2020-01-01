Andy (ANDYETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Andy (ANDYETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Andy (ANDYETH) teave Andy is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://www.boysclubandy.com Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Ostke ANDYETH kohe!

Andy (ANDYETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Andy (ANDYETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.13M $ 67.13M $ 67.13M Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.13M $ 67.13M $ 67.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Praegune hind: $ 0.00006713 $ 0.00006713 $ 0.00006713 Lisateave Andy (ANDYETH) hinna kohta

Andy (ANDYETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Andy (ANDYETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANDYETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANDYETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANDYETH tokeni tokenoomikat, avastage ANDYETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANDYETH Kas olete huvitatud Andy (ANDYETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANDYETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANDYETH MEXC-ist osta!

Andy (ANDYETH) hinna ajalugu ANDYETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANDYETH hinna ajalugu kohe!

ANDYETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANDYETH võiks suunduda? Meie ANDYETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANDYETH tokeni hinna ennustust kohe!

