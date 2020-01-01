ArchLoot (AL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ArchLoot (AL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ArchLoot (AL) teave ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Ametlik veebisait: https://ArchLoot.com Valge raamat: https://doc.archloot.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Ostke AL kohe!

ArchLoot (AL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ArchLoot (AL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.41M $ 60.41M $ 60.41M Koguvaru: $ 992.46M $ 992.46M $ 992.46M Ringlev varu: $ 783.58M $ 783.58M $ 783.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.52M $ 76.52M $ 76.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 Praegune hind: $ 0.0771 $ 0.0771 $ 0.0771 Lisateave ArchLoot (AL) hinna kohta

ArchLoot (AL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ArchLoot (AL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AL tokeni tokenoomikat, avastage AL tokeni reaalajas hinda!

