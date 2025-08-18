Rohkem infot AL

$0.0775
-0.25%1D
ArchLoot (AL) reaalajas hinnagraafik
ArchLoot (AL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0764
24 h madal
$ 0.0782
24 h kõrge

$ 0.0764
$ 0.0782
$ 1.8481862276624228
$ 0.0737710349708615
0.00%

-0.25%

-2.76%

-2.76%

ArchLoot (AL) reaalajas hind on $ 0.0776. Viimase 24 tunni jooksul AL kaubeldud madalaim $ 0.0764 ja kõrgeim $ 0.0782 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8481862276624228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0737710349708615.

Lüliajalise tootluse osas on AL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel -2.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ArchLoot (AL) – turuteave

No.524

$ 60.81M
$ 60.81M

$ 111.06K
$ 111.06K

$ 77.02M
$ 77.02M

783.58M
783.58M

992,464,664.4500962
992,464,664.4500962

ETH

ArchLoot praegune turukapitalisatsioon on $ 60.81M $ 111.06K 24 tunnise kauplemismahuga. AL ringlev varu on 783.58M, mille koguvaru on 992464664.4500962. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ArchLoot (AL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ArchLoot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000194-0.25%
30 päeva$ -0.0075-8.82%
60 päeva$ -0.0089-10.29%
90 päeva$ -0.0318-29.07%
ArchLoot Hinnamuutus täna

Täna registreeris AL muutuse $ -0.000194 (-0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ArchLoot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0075 (-8.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ArchLoot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AL $ -0.0089 (-10.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ArchLoot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0318 (-29.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ArchLoot (AL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ArchLoot hinnaajaloo lehte.

Mis on ArchLoot (AL)

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

ArchLoot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ArchLoot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ArchLoot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ArchLoot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ArchLoot hinna ennustus (USD)

Kui palju on ArchLoot (AL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ArchLoot (AL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ArchLoot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ArchLoot hinna ennustust kohe!

ArchLoot (AL) tokenoomika

ArchLoot (AL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ArchLoot (AL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ArchLoot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ArchLoot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AL kohalike valuutade suhtes

1 ArchLoot(AL)/VND
2,042.044
1 ArchLoot(AL)/AUD
A$0.117952
1 ArchLoot(AL)/GBP
0.056648
1 ArchLoot(AL)/EUR
0.06596
1 ArchLoot(AL)/USD
$0.0776
1 ArchLoot(AL)/MYR
RM0.326696
1 ArchLoot(AL)/TRY
3.165304
1 ArchLoot(AL)/JPY
¥11.4072
1 ArchLoot(AL)/ARS
ARS$100.647976
1 ArchLoot(AL)/RUB
6.185496
1 ArchLoot(AL)/INR
6.790776
1 ArchLoot(AL)/IDR
Rp1,251.612728
1 ArchLoot(AL)/KRW
107.777088
1 ArchLoot(AL)/PHP
4.38828
1 ArchLoot(AL)/EGP
￡E.3.744976
1 ArchLoot(AL)/BRL
R$0.41904
1 ArchLoot(AL)/CAD
C$0.107088
1 ArchLoot(AL)/BDT
9.423744
1 ArchLoot(AL)/NGN
119.018224
1 ArchLoot(AL)/UAH
3.197896
1 ArchLoot(AL)/VES
Bs10.476
1 ArchLoot(AL)/CLP
$74.8064
1 ArchLoot(AL)/PKR
Rs21.982528
1 ArchLoot(AL)/KZT
42.013416
1 ArchLoot(AL)/THB
฿2.50648
1 ArchLoot(AL)/TWD
NT$2.330328
1 ArchLoot(AL)/AED
د.إ0.284792
1 ArchLoot(AL)/CHF
Fr0.06208
1 ArchLoot(AL)/HKD
HK$0.606832
1 ArchLoot(AL)/AMD
֏29.663376
1 ArchLoot(AL)/MAD
.د.م0.697624
1 ArchLoot(AL)/MXN
$1.464312
1 ArchLoot(AL)/PLN
0.282464
1 ArchLoot(AL)/RON
лв0.335232
1 ArchLoot(AL)/SEK
kr0.74108
1 ArchLoot(AL)/BGN
лв0.129592
1 ArchLoot(AL)/HUF
Ft26.19776
1 ArchLoot(AL)/CZK
1.62184
1 ArchLoot(AL)/KWD
د.ك0.023668
1 ArchLoot(AL)/ILS
0.261512
1 ArchLoot(AL)/NOK
kr0.790744
1 ArchLoot(AL)/NZD
$0.130368

ArchLoot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ArchLoot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ArchLoot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ArchLoot kohta

Kui palju on ArchLoot (AL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AL hind USD on 0.0776 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AL/USD hind?
Praegune hind AL/USD on $ 0.0776. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ArchLoot turukapitalisatsioon?
AL turukapitalisatsioon on $ 60.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AL ringlev varu?
AL ringlev varu on 783.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AL (ATH) hind?
AL saavutab ATH hinna summas 1.8481862276624228 USD.
Mis oli kõigi aegade AL madalaim (ATL) hind?
AL nägi ATL hinda summas 0.0737710349708615 USD.
Milline on AL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AL kauplemismaht on $ 111.06K USD.
Kas AL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

