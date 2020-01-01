Aipocalypto (AIPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aipocalypto (AIPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aipocalypto (AIPO) teave Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles. Ametlik veebisait: https://aipocalypto.com/ Valge raamat: https://docs.aipocalypto.com/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC Ostke AIPO kohe!

Aipocalypto (AIPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aipocalypto (AIPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 139.50M $ 139.50M $ 139.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02237 $ 0.02237 $ 0.02237 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 $ 0.00160801284256595 Praegune hind: $ 0.014019 $ 0.014019 $ 0.014019 Lisateave Aipocalypto (AIPO) hinna kohta

Aipocalypto (AIPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aipocalypto (AIPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIPO tokeni tokenoomikat, avastage AIPO tokeni reaalajas hinda!

Aipocalypto (AIPO) hinna ajalugu AIPO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIPO hinna ajalugu kohe!

