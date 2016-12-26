Aeternity (AE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aeternity (AE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aeternity (AE) teave Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Ametlik veebisait: https://www.aeternity.com/ Valge raamat: https://github.com/aeternity/protocol Plokiahela Explorer: https://www.aeknow.org/ Ostke AE kohe!

Aeternity (AE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aeternity (AE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Koguvaru: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Ringlev varu: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 $ 0.004117427998260671 Praegune hind: $ 0.004532 $ 0.004532 $ 0.004532 Lisateave Aeternity (AE) hinna kohta

Aeternity (AE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aeternity (AE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AE tokeni tokenoomikat, avastage AE tokeni reaalajas hinda!

Aeternity (AE) hinna ajalugu AE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AE hinna ajalugu kohe!

AE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AE võiks suunduda? Meie AE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AE tokeni hinna ennustust kohe!

