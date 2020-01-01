8chan (8CHAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 8chan (8CHAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

8chan (8CHAN) teave Join the $8CHAN Movement $8CHAN promotes community engagement and free speech. Explore our community, discover the coin, and have fun! At $8CHAN, our mission is to bring people together with memes and have fun. Over the years we have left our mark on culture with countless memes, and now we are showcasing the beauty of our creativity through this coin. Tag $8CHAN with your favorite memes to keep the spirit alive! Market Cap Milestones As the $8CHAN community grows and the market cap increases, we have significant goals planned to celebrate our shared journey: $10 Million Market Cap At this milestone, we are excited to reintroduce the 8CHAN brand name and branding across the internet. We will rebrand the currently existing 8kun site as 8CHAN and move towards reintegrating it into web culture. $100 Million Market Cap Upon reaching the $100 million milestone, we will push the boundaries of meme culture by undergoing development of a decentralized message board system designed to withstand political censorship and network attacks. We will call this decentralized message board sytem Project Odin. $500 Million Market Cap This is our biggest leap yet. After reaching $500 million market cap, we will reveal the tell-all of a mysterious figure whose influence has been felt by many but never fully understood. Join us in striving toward this major threshold! $8CHAN Disclaimer & Community Statement $8CHAN coins are intended to serve as an expression of support for, and engagement with, the culture and community behind the symbol "$8CHAN" and its associated artwork. They are not intended to be, nor should they be interpreted as, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. $8CHAN is not available to persons or entities in restricted jurisdictions. Users acknowledge that digital assets carry inherent risks, high volatility, and the potential for total loss. Any price data displayed on this site is sourced from DEXScreener and may be delayed or inaccurate. Always verify market prices through multiple sources before trading. Nothing on this site constitutes financial, legal, or investment advice. See Terms & Conditions for full details. $8CHAN is a community-driven meme coin that embraces free speech and internet culture. Trading involves high risk, and market conditions can be unpredictable. Always DYOR (Do Your Own Research) and never spend more than you can afford to lose. Ametlik veebisait: https://www.8ch.net/ Ostke 8CHAN kohe!

8chan (8CHAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 8chan (8CHAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 195.82K $ 195.82K $ 195.82K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 195.82K $ 195.82K $ 195.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00314882 $ 0.00314882 $ 0.00314882 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00019619 $ 0.00019619 $ 0.00019619 Lisateave 8chan (8CHAN) hinna kohta

8chan (8CHAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 8chan (8CHAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 8CHAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 8CHAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 8CHAN tokeni tokenoomikat, avastage 8CHAN tokeni reaalajas hinda!

8CHAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 8CHAN võiks suunduda? Meie 8CHAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 8CHAN tokeni hinna ennustust kohe!

